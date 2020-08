"Argentina está inexplicablemente prohibiendo la salida del país de los argentinos", consideró el periodista Crédito: Radio Mitre

Mientras las aerolíneas comenzaron a solicitar permisos al Gobierno para realizar "vuelos especiales" el mes que viene y mantener conectada a la Argentina con algunas de las principales capitales mundiales, Marcelo Longobardi se refirió en términos muy duros al cierre de fronteras que sufre el país desde hace cinco meses como resultado de la cuarentena para frenar el avance del coronavirus.

"El problema de la Argentina es que no te dejan salir. La Argentina está inexplicablemente prohibiendo la salida del país de los argentinos", afirmó el periodista, que actualmente conduce su programa Cada mañana (Radio Mitre), desde París, Francia.

"Sería más lógico a la inversa, porque las personas que necesitan viajar, cuando se van, no contagian [de coronavirus] a los argentinos; al contrario, se van, el problema eventualmente es cuando vuelven", consideró el periodista, que viajó a la capital francesa para realizar una serie de entrevistas con la cadena de noticias CNN.

"La Argentina tiene una perspectiva de tener sus fronteras cerradas con el resto del mundo por ¡dos meses más!", enfatizó, y completó, "asunto que está generando problemas muy graves con compañías aéreas que no quieren viajar más a la Argentina".

"Ya hay unas cuántas que no vienen más y hay un grupito formado por varias compañías aéreas internacionales importantes que pretenden quedarse en la Argentina, veremos con qué éxito, explicándole al Gobierno que no se puede tener un país con las fronteras cerradas", analizó.

"Porque eso ocurre por ejemplo, en Cuba o Venezuela", comparó. "No hay ninguna razón por la cual la gente no pueda viajar, a Mar del Plata inclusive, no te digo a Estados Unidos o Brasil, a Mar del Plata", finalizó.