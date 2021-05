Marcelo Tinelli fustigó a Laura Ubfal por decir que iría a vacunarse a Miami

El pasado 29 de abril Laura Ubfal (59) publicó en su portal digital un artículo en el que aseguraba que Marcelo Tinelli (61) viajaría a Miami para vacunarse contra el Covid-19. El conductor desmintió a la periodista de espectáculos, aseguró que ella misma lo había llamado para chequear la información y calificó la publicación de fake news.

“Hay algo que no entiendo. Llama periodista X y pregunta si me fui o me iría a vacunar a Miami. Le respondo que no. Mismo periodista X titula ‘Tinelli está en Miami vacunándose’. ¿Es joda?”, se preguntó indignado el conductor en Twitter.

El 3 de mayo, cuatro días después de la publicación de Ubfal, el conductor de ShowMatch estalló en las redes por el artículo. Twitter @CuervoTinelli

Horas después de su descargo en redes sociales, Tinelli fustigó a Ubfal a raíz de una story publicada por su hija Candelaria. La artista compartió una foto del artículo de la periodista de espectáculos y le preguntó a su padre cuándo había viajado.

La story de la hija del conductor de ShowMatch con la que hizo público el escándalo Instagram @CandelariaTinelli

“¿Marcelo Tinelli, en qué momento te fuiste a Miami?”, preguntaba Candelaria junto a una foto de un noticiero que mostraba el artículo de Ubfal. La publicación de la artista dio pie a que el conductor fustigara nuevamente a la periodista. “Jajaja las fake news. Cualquiera: estoy acá”, respondió el conductor.

Tinelli, de 61 años, está anotado para recibir la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el lunes 17 de mayo, por la pantalla de eltrece, volverá a la televisión con La Academia, el nuevo formato ideado para ShowMatch.

LA NACION