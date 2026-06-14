María Becerra abrió su corazón y contó que perdió cuatro embarazos: “No puedo tener bebés de manera natural”
La Nena de la Argentina habló por primera vez del difícil proceso que atravesó entre 2023 y 2025; embarazos ectópicos, abortos espontáneos y una internación que puso en riesgo su vida
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María Becerra conmovió a sus fanáticos al revelar uno de los capítulos más dolorosos de su vida personal. Durante una entrevista realizada para el ciclo Latino Champs de Miami, la artista habló por primera vez sobre las pérdidas gestacionales que sufrió en los últimos años y las graves consecuencias físicas que le dejaron.
La cantante, conocida como “La Nena de Argentina”, contó que entre 2023 y 2025 atravesó la pérdida de cuatro embarazos, una experiencia que marcó profundamente su vida y la de su pareja, el cantante J Rei. “Se reventó una trompa y tuve una hemorragia. Ocurrió entre 2023 y 2025. Fueron la pérdida de cuatro embarazos”, relató.
Según explicó, el primero de ellos fue un embarazo ectópico, una condición médica que ocurre cuando el embrión se implanta fuera del útero, generalmente en una de las trompas de Falopio. “Después fueron como dos abortos espontáneos. Yo no quería, pero simplemente pasó”, expresó con sinceridad.
“La última fue la que casi me mata. Perdí mis signos vitales, estaba convulsionando”, recordó. Becerra explicó que la situación fue tan delicada que incluso los médicos advirtieron a sus seres queridos sobre la gravedad del cuadro. “El médico dijo: ‘Vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva’”, relató.
Durante la conversación, la artista también habló sobre las secuelas que dejaron estos episodios en su salud reproductiva. “No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida”, afirmó. Sin embargo, lejos de resignarse a la posibilidad de formar una familia, aseguró que existen alternativas médicas que le permiten soñar con la maternidad. “Estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio. Podemos tener una familia, pero no de manera natural”, señaló.
Por último, la joven quilmeña les agradeció a los periodistas por dejarla abrirse en este tema y reconoció que fue la primera vez que se sintió con seguridad para poder hablarlo con respeto. “Nunca había contado todo esto en una entrevista. Vos me diste confianza”, confió.
Pero además de desahogarse, la cantante aseguró que decidió hacer pública su experiencia por un motivo que considera importante: brindar información a otras mujeres. “Es importante dar información porque muchas mujeres no saben que tienen un embarazo ectópico. Yo no conocía los síntomas. Pensaba que era un embarazo normal porque nunca había estado embarazada”, concluyó.
Aunque previamente María Becerra no había querido hablar sobre el tema, sí lo había hecho con su música, con la que dejó sin palabras a todos sus fans. Hace seis meses estrenó junto a J Rei, “Mi Amor”, una canción en la que tanto con su letra como con su video publicado en YouTube, intentó dar a conocer su historia. El tema acumula en la actualidad más de 15 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que dicen haberse sentido identificadas. “Yo siempre te amé, pero eso es al margen. Ahora te amo más porque compartimos unos ángeles”, es una de las frases más crudas del sencillo.
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