Mariano Iúdica y Gastón Recondo se enfrentaron al aire: “Parece que no entendés”

Este lunes, el conductor de Polémica en el bar (América), Mariano Iúdica, mantuvo un fuerte cruce con uno de los panelistas del programa. En medio de un debate sobre la pandemia y las nuevas medidas del Gobierno, protagonizó un tenso ida y vuelta con Gastón Recondo.

“Se dio a conocer que el año pasado perdieron el trabajo 700 mil personas en el país. Con lo cual volver a encerrarse es imposible”, dijo Recondo. Iúdica le contestó: “¿Vos sabés por qué nos encerramos, Gastón? Parece que no entendés. ¿Vos creés que algún gobernante, cualquiera, Macri o Cristina, quiere que se fundan los restaurantes?”, le replicó el presentador.

“¿Sabés por qué tuvimos que cerrar? Para poder armar el sistema de salud”, insistió el conductor. En ese momento, Chiche Gelblung intervino en la discusión: “¡No tiene nada que ver! Eso es una excusa”. “Sí tiene que ver. ¡No es una excusa! Porque si te agarra un ataque como el que tiene Brasil o como el que tiene Paraguay, se te muere la gente en la calle, en la casa”, contrapuso Iúdica. “Y acá no pasó”, agregó.

“Nosotros tenemos un sistema sanitario diferente”, siguió Gelblung. La afirmación de su panelista irritó a Iúdica: “¿Sabés cuánto gana uno que está en el frente de batalla ahora? Una miseria. ¿Te pensás que había respiradores para tirar para arriba? ¿Qué había máscaras?”, gritó el conductor.

Recondo volvió a cuestionarlo. “La decisión del Gobierno es no volver atrás. Los colegios no cierran nunca más, está claro eso”, manifestó. “Si pasamos el 70% de ocupación de terapia, van a tener que volver para atrás. No sé qué, no tengo idea. Pero la circulación, las cosas nocturnas… La Rioja cerró fronteras, San Juan te controla la ruta. Los gobernadores dicen no y los ministros de salud dicen: cerremos todo”, concluyó Iúdica.

