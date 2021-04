“La pasé horrible”: Tefi Russo contó cómo vivió los rumores de separación del Pollo Álvarez

Tefi Russo habló sobre los rumores de separación del Pollo Álvarez que circularon a principio de año y de cómo se maneja con la segunda temporada de Los expertos (eltrece). La cocinera reveló que la pasó mal durante el tiempo que circularon las versiones de la crisis que atravesaba con el conductor, con quien lleva casi dos años de matrimonio.

“La pasé horrible, se me cerró el estómago dos semanas enteras. ¡Una bolud...! Estoy muy verde para estas cosas, nunca me pasó, nunca lo elegí y sinceramente no nos había pasado. Y en el momento en el que se instala la crisis se arma una bola que no la podés frenar y la noticia se multiplica a un nivel demencial que no para”, dijo en el programa Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

Además, aceptó que le costó mucho superar esta situación, pero al fin y al cabo entendió, dijo, que si están juntos o no “es una tontería para la gente”. En ese sentido, la conductora agregó que “nunca estuvo mal” con su esposo.

“Se armó algo enorme y lo tratamos de naturalizar, nos preguntaron si estábamos separados y quisimos alivianar el rumor diciendo que son crisis que pasa cualquier familia, de tener épocas mejores o peores, pero nos salió el tiro por la culata porque se hizo un rumor más grande”, explicó.

Por otro lado, contó que llegó a la comunicación culinaria “casi” por accidente. “Me pasó de terminar haciendo lo que hago casi de casualidad, el año que viene van a ser diez años de que empecé a coquetear con la gastronomía y la comunicación digital. A medida que te va siguiendo más gente, aparecen oportunidades y cuesta tomar conciencia de lo que uno va logrando, pero porque sucede casi de casualidad”, indicó.

LA NACION