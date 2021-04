El fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y Daniel Arroyo por la pobreza: “Debería darle vergüenza”

Este miércoles por la tarde, en el programa El Noticiero de LN+, Eduardo Feinmann criticó con dureza al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, al hablar de la situación crítica de la pobreza en la Argentina. El periodista señaló al funcionario que el número de pobres y las acciones que realiza el Gobierno para combatir la situación “deberían darle vergüenza”.

El diálogo entre el conductor de El Noticiero de LN+ y el funcionario se produjo mientras se leían los números de pobreza en la Argentina que, según lo que exhibió el periodista a partir de las estadísticas oficiales, llegó al 42% en 2020. Además, la información añadía que en el último año 3 millones de personas habían caído en la pobreza.

El fuerte cruce entre Feinmann y Arroyo por las cifras de la pobreza

Antes de presentar al funcionario, Feinmann recordó la frase del presidente Alberto Fernández en relación a las acciones para combatir la pandemia, que había dicho: “Prefiero 10 por ciento más de pobres y no 100.000 argentinos muertos”.

Tras repetir este dicho del mandatario, y señalar lo que para él había sido un mal tratamiento por parte del Gobierno de la pandemia, el periodista señaló: “Son unos inmorales”. A continuación, presentó a Arroyo, con la pregunta: “Ministro, ¿Cómo le va?”. “Muy bien, buenas tardes”, respondió el funcionario, a lo que Feinmann replicó: “Pensé que me iba a decir: ‘Horrible me va’, pero me dice: ‘Bien’. Por ahí coincide con el Presidente que dice que el 10 por ciento de pobres no le importa”.

“Yo convivo con el dolor todo el tiempo. Estoy todo el tiempo en los barrios recorriendo y convivo con el dolor y con la gente que sufre. La situación es crítica en la Argentina. No es el 47 por ciento de pobreza que tuvimos en el segundo semestre del año pasado pero la situación es claramente crítica”, replicó el ministro.

“Hay una gran red social que lo está conteniendo. La tarjeta alimentar, o lo que ha sido el IFE, distintos programas sociales -continuó el funcionario-. La indigencia, la extrema pobreza, es 10,5 por ciento. Sin estos programas hubiera sido el 27 por ciento y lo mismo con el tema de la pobreza”.

Luego, Arroyo continuó su declaración: “En los últimos meses hay más changas, hay más movimiento económico, con la construcción y el sector textil. El problema es el precio de los alimentos. A la gente no le alcanzan los ingresos”.

“¿Qué sintió cuando el Presidente dijo ‘a mí no me importan 10 por ciento más de pobres’? ¿No le dio un poco de bronca?”, insistió Feinmann. “Lo conozco bien y hablo permanentemente con él y es un hombre absolutamente sensible y le duele el dolor del otro”, contestó Arroyo. “La verdad, no pareció”, retrucó el conductor.

Arroyo volvió a repetir que la cuestión en los barrios estaba centrada en las subas de los precios. “O sea que el problema de la pobreza son los precios, no son ustedes, el Gobierno. Es increíble”, arremetió Feinmann.

Feinmann y Arroyo se cruzaron al hablar de la pobreza en el país, que afecta actualmente a 19 millones de personas

“No, no estoy diciendo eso -replicó el ministro-. La pobreza tiene varios componentes. Los ingresos de las familias y el precio de los alimentos. Hablo de tres generaciones de pobreza estructural y de los nuevos pobres por la pandemia. Hablo de un contexto difícil”.

“Usted es peronista. Usted es responsable como todos los peronistas que gobernaron durante los últimos 30 años de esa pobreza estructural”, le dijo Feinmann.

Entonces, el ministro de Desarrollo Social hizo un racconto de la pobreza y la desocupación desde 1974 hasta ahora, con todos los vaivenes de la economía. Y concluyó que el tema “excede a un ministro, o a un gobierno”.

“Ministro, quiero decirle lo siguiente: lo escuché hablar a usted de changas, de planes sociales, de comedores y también de tarjetas alimentarias. Como si eso fuese un logro impresionante para un Gobierno y a mi me parece que debería darle vergüenza, porque la Argentina no se hace ni con changas, ni con planes”.

“Yo se lo planteé: la salida de la pobreza es con el crecimiento económico. La salida de la pobreza es con la inversión privada. Y aumentar la torta productiva. claramente esa es la salida. Este año mi tarea es transformar planes sociales en trabajo. El año pasado fue la emergencia alimentaria”, concluyó Arroyo.

LA NACION