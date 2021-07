Mark Hoppus, el cantante de Blink-182, habló de su cáncer: “Mi sangre me está matando”

A finales de junio Mark Hoppus dio a conocer que padece cáncer y que está bajo tratamiento de quimioterapia para intentar revertirlo. El vocalista y bajista de la banda Blink-182 habló en una transmisión en vivo y reveló cuál fue el diagnóstico que recibió: “Mi sangre está tratando de matarme, y es el mismo tipo de cáncer que tuvo mi madre”.

El músico charló con sus seguidores a través de un “vivo” en la plataforma Twitch, y reveló que tiene linfoma difuso de células B grandes (DLBCL). “La enfermedad entró en cuatro partes diferentes de mi cuerpo y estoy en la Etapa 4, que según tengo entendido, es lo que más puede avanzar”, explicó.

“Mi cáncer no está relacionado con los huesos, está relacionado con la sangre. Mi sangre está tratando de matarme”, agregó. Luego contó que su madre tuvo el mismo tipo de cáncer y logró vencerlo en tres oportunidades, por lo que se mantiene esperanzado.

Mark Hoppus, vocalista y bajista de Blink-182, reveló el tipo de cáncer que padece

“Mi mamá me dio muchas palabras de aliento. Tenemos la misma forma exacta del cáncer, y como ella lo superó, pude hablar y conectarme bastante con sus consejos”, afirmó. Hoppus también habló de la quimioterapia, el único tratamiento que está recibiendo actualmente, y aseguró que no solo sufrió el cambio físico, sino también otros efectos secundarios sobre su memoria.

“Lo llaman ‘cerebro de quimio’, porque olvido los nombres de las personas, los títulos de las canciones, cualquier cosa; La gente me habla y, cinco minutos después, les hago una pregunta y me dicen que me lo acaban de decir”, reconoció.

Mark Hoppus reveló que padece cáncer a través de un texto en sus historias de Instagram: "Tengo cáncer y tengo miedo"

El bajista de 49 años anticipó que pronto tendrá otra cita con su médico para ver cómo evoluciona. “Idealmente, entraré y me dirán: ‘Felicidades, su quimioterapia funcionó y ya está listo, y nunca más tendré que pensar en este cáncer por el resto de mi vida’; pero si me dicen que no está funcionando como esperaban entonces tendré que hablar sobre otras opciones”, detalló.

Tres semanas atrás, cuando reveló su diagnóstico, había escrito: “Tengo cáncer, es una m… y tengo miedo, y al mismo tiempo me siento afortunado por los increíbles médicos, familia y amigos que me están acompañando en esto”.

LA NACION