El descuido de Lali Espósito en La Voz Argentina que generó sospechas entres los fanáticos del programa

El programa La Voz Argentina (Telefe) es uno de los más vistos en la Argentina y genera repercusiones diarias en las redes sociales. Este miércoles, una situación extraña generó suspicacias entre los usuarios. Un participante cantó en las audiciones a ciegas y uno de los jurados “adivinó” que era de Tucumán.

Hernán Lemos, un joven de la ciudad de Yerba Buena se presentó en el concurso interpretó el tema Vuélveme a querer de Cristian Castro. Su talento vocal llevó a que se dieran vuelta Mau y Ricky, que juntos conforman un equipo, y Lali Espósito.

La Voz Argentina 2021: audiencia a ciegas de Hernán Lemos - Fuente: Telefe

“Elegiste una gran canción, la hiciste muy bien. Hubo algunas cositas naturales supongo de estar en este escenario tan imponente. Pero me encanta una voz como la tuya. Por el repertorio que elegiste entiendo que va a ser muy divertido elegir canciones para que cantes y te luzcas y me encantaría que estés en el Team Lali porque creo que podemos hacer un súper trabajo juntos y si te interesa Hernán de Tucumán, aquí está mi equipo”, le dijo la jurado al participante.

La última frase, generó una revolución en Twitter, donde despertó todo tipo de suspicacias. Allí, los usuarios comenzaron a preguntarse cómo adivinó Lali que el participante era oriundo de la provincia del norte argentino, si él no se los había dicho.

“¿Cómo supiste Lali que era de Tucumán si él no lo dijo? Díganme que cortaron una parte porque lloro”, escribió una usuaria.

Mientras que otra, en la misma línea, indagó: “¿Cómo sabía Lali que el chico era de Tucumán si solo dijo ‘me llamo Hernán’?¿Quiere decir que de antemano saben las historias de cada uno?”.

Antes de cada audición a ciegas, el programa pasa un video con la presentación del artista que va a cantar. En el caso de Hernán, el joven contó que era de Yerba Buena, en Tucumán, que estudia la carrera de Derecho, trabaja y “hace música los fines de semana”.

“Para mí cantar es algo único, me meto mucho en la canción y trato de llegar al corazón de la gente”, confió. Y afirmó que se anoto en La Voz porque quiere lograr un reconocimiento por las canciones que escribe.

Hernán fue acompañado por su padre y su hermana. Y, pese a que su forma de hablar y algunas expresiones podrían haber delatado su origen, luego de su presentación no dijo más que su nombre.

La presentación de Hernán Lemos en La Voz Argentina 2021

“Lali se re pisó, nunca dijo que era de Tucumán ¿Cómo sabía Lali que era de Tucumán? No lo había dicho”, sentenció otra usuaria en Twitter. Finalmente, el participante decidió quedarse en el Team Lali.

Lali habló de casamiento

“Elegiste uno de mis temas favoritos. Es una de las canciones que más me conectan con el amor y con el romanticismo, de verdad. Si a mí alguien me canta esta canción… no voy a decir ‘me caso’, porque no me casaría”, le dijo la jurado a Hernán Lemos sobre la canción “Vuélveme a querer”.

Rápido, Ricardo Montaner, le pidió explicaciones, y la cantante señaló: “No me veo ahí, no digo que no vaya a suceder. En mi caso nunca fue un universo que me despierte algo especial. Sí lo disfruto en otros, me encanta ver esa unión. Se casó mi hermana y me emocioné y lloré”.

Lali Espósito habló sobre la posibilidad de casarse Captura de TV /La voz argentina

Ricky Montaner, quien se comprometió con Stefi Roitman, confesó que él tampoco se veía casado, pero que está por hacerlo. Frente a lo que Lali, admitió: “No sé si me veo hoy, de pronto te invito en diciembre a mi casamiento. Toda la parte que es fiesta me divierte, pero el casamiento es un quilombo. No soy ‘Wedding Person’”.

Lali está en pareja con el director cinematográfico David Victori, pese a que ninguno habló públicamente de su relación, el español se instaló en su casa de Argentina, la acompañó a sus grabaciones y viajaron juntos a las Cataratas del Iguazú.

