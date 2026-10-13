Marta Sánchez, a los 60 años: “Tomo cucharadas de miel con unos granos de sal antes de meterme en la cama”

Marta Sánchez es la voz de la hispanidad en Europa y América. Exitosa y considerada la reina del pop en castellano, su trayectoria musical de 40 años la posicionó como una figura indiscutida en el rubro. Ahora, con una edad de 60 años, reveló cuál es su secreto para mantenerse regia y con una piel que no demuestra arrugas.

En diálogo con la revista Hola! España en mayo de este año, la cantante dio detalles íntimos de su rutina para preservar el cuerpo joven y saludable, ya que, según explicó, necesita de este para rendir al máximo en sus presentaciones arriba del escenario.

Marta Sánchez: "Tomo cucharadas de miel con unos granos de sal antes de meterme en la cama" (Fuente: Instagram/@martisimasanchez)

Sánchez aseguró que es obsesiva con la productividad: “Siempre tengo la necesidad de hacer que un día sea muy productivo, incluso un domingo. Si me voy a la cama pensando que no hice algo, me enfado... Tengo que trabajar en eso”, reflexionó.

Este modo de vida ajetreado demanda mucha energía y, para ello, la cantante oriunda de Madrid, deslizó cuál es su secreto, el cual considera efectivo para su propio organismo. “Tomo algunas vitaminas, sobre todo la C. También colágeno, vitamina D cuando la necesito... y cucharadas de miel con unos granos de sal antes de meterme en la cama. La miel es magia”, dijo.

Acerca de su rutina alimentaria, la artista remarcó: “Mis desayunos son sagrados. En ese momento, nadie me puede molestar. ¡Es mi momento! Y hago desayunos completos. La cena, sin embargo, cada vez me interesa menos... Me da una pereza que me muero y duermo peor. El único alimento que no me gusta nada es el pepino, por lo demás, como de todo”.

Marta cuida su figura con una dieta estricta en el desayuno y cada vez más evita la cena (Fuente: Instagram/@martisimasanchez)

Marta Sánchez suele empezar el día con “dos cafés con leche, un jugo, una tostada de centeno con pavo y otra con mantequilla y mermelada de melocotón”, según explicó a Cosmopolitan TV. Además, dijo de forma tajante que duerme estrictamente ocho horas diarias. Si duerme siete, se siente con menos energía. “De vez en cuando, si puedo permitirme el lujo, duermo diez y doce horas. Pero es lo menos probable”, agregó.

Acerca del cuidado de la piel, concientizó a sus fans sobre tener una buena hidratación y el uso de protector solar. “Hay que sentirte bien con vos misma, arreglate con ilusión por las mañanas, ponete guapa, estrena un vestido, pasa de lo que dicen los demás y decí: ‘soy única y quiero disfrutar de mí’”, incentivó.

Para preservar su figura, la española sostuvo: “Hago cardio, pesas y ballet fit. Soy menos de yoga, aunque cuando puedo desconectar del mundo, es maravilloso”.