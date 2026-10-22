Martín Fierro de Radio: así fue el emotivo homenaje para “El Negro” González Oro durante la ceremonia

Durante la noche del miércoles 21 de octubre tuvieron lugar en el Goldencenter de Parque Norte los premios Martín Fierro de Radio 2026, entregados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra). Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el homenaje realizado a Oscar González “El Negro” Oro, que falleció el 25 de septiembre a los 74 años en Punta del Este, Uruguay. Eduardo Feinmann subió al escenario y recordó las experiencias que vivieron juntos. “Hay gente como él que sentía la radio como nadie”, dijo.

Fragmento del homenaje a González Oro en los Martín Fierro de Radio

“Cuando Daniel Hadad me llamó para tratar de hacerle un homenaje al ‘Negro’ Oro, pensé: ‘Qué difícil es porque con el ‘Negro’ estuvimos juntos 16 años, durante cinco horas todos los santos días. Pasamos juntos cumpleaños, fin de año, navidades, lloramos juntos, nos reímos juntos... Hay gente que pasa por la radio y gente que hace radio, y hay gente como el ‘Negro’ que sentía la radio como nadie’”, expresó Feinmann al tomar la palabra.

Homenajearon al "Negro" González Oro en los Martín Fierro de Radio 2026 (Captura de video)

“El ‘Negro’ te podía gustar o no, podías estar de acuerdo con él o no, lo podías odiar o lo podías amar. No había un término medio. Ahora, desapercibido no pasaba nunca. Y uno, en la radio, escucha voces y la voz del Negro fue realmente inconfundible”, reflexionó.

“Muchas veces, cuando uno escucha un tema en la radio, casi automáticamente dice: ‘Este era el tema que cantaba el ‘Negro’”, continuó. “Te vamos a recordar con mucho cariño. Durante más de 16 años fuimos familia. Querido ‘Negro’, difícil es hablar de voz en pasado. Gracias y te recordamos de esta manera”, sentenció.

El homenaje a González Oro en los Martín Fierro de Radio

Acto seguido, compartieron un emotivo video con imágenes de archivo que recordaron la extensa trayectoria del conductor de El oro y el moro. Una vez finalizado, en el salón se hizo eco un ferviente aplauso y varios de los presentes se pusieron de pie.

La emoción de Baby Etchecopar durante el homenaje al "Negro" Oro (Foto: captura)

Las cámaras de la transmisión enfocaron a Baby Etchecopar, quien se mostró muy conmovido y entre lágrimas frente al homenaje de su colega. A Daniel Hadad también se lo vio muy emocionado con el homenaje, al igual que Guido Kaczka, que aplaudió fuertemente.

Además del “Negro” Oro, también se realizaron homenajes a Julio Lagos, Ernestina Pais y Samuel “Chiche” Gelblung. La ceremonia tuvo un total de 32 categorías, además del Martín Fierro de Oro que le fue entregado a María O’Donnell.