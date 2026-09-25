De qué murió “El Negro” González Oro

Duelo en el mundo del periodismo. A los 74 años murió Oscar González “El Negro” Oro, según pudo confirmar LA NACION. Aunque hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento, el conductor, que llevaba tiempo instalado en Uruguay, tuvo varios problemas de salud en los últimos años.

El periodista Oscar González Oro murió a los 74 años Instagram

En julio de 2025, el conductor reveló en diálogo con A la tarde (América TV) que decidió no volver a viajar a Madrid, España, a visitar a sus hijos porque sentía que no le daba el cuerpo y no quería que lo asistieran con una silla de ruedas en el aeropuerto. “Son 17 horas de viaje y no lo soporto. Nunca voy a pedir asistencia, que me lleven en silla de ruedas porque me da vergüenza verme así. Que me vean así no me interesa; ahora verme yo así no quiero”, expresó en aquel entonces.

Para esa misma época, publicó en sus redes sociales una serie de mensajes que generaron preocupación entre sus seguidores. Las mismas decían: “Sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa”; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa” y “respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.

Cuando el Negro Oro habló sobre sus problemas de salud

Hace un par de años, el periodista debió ser ingresado en un centro de salud tras sufrir un fuerte malestar físico. “Yo soy fumador desde hace muchos años. Entré a la clínica diciendo: ‘Negro, listo, cáncer de pulmón’ y no me pasaba nada porque había hecho todo lo posible para estar enfermo de los pulmones”, recordó en 2020 durante su paso por PH Podemos Hablar (Telefe). Si bien él pensó que sus pulmones estaban comprometidos, el cardiólogo le dijo que el problema era su corazón, puesto que tenía tres arterias ocluidas: “Me dijeron: ‘Ya te operamos porque te morís’”.

“Me abrieron, me sacaron el corazón, me pusieron una bomba y me hicieron tres bypass”, contó y dijo que los médicos le explicaron que se trató de una “muerte súbita”. “En realidad, creo que me había pasado y no me di cuenta. Cuando me muestran las radiografías, en el corazón tenía una mancha negra y era un infarto. Tuve un infarto”, recordó.

“Me acuerdo que una noche me empezaron a doler los brazos y las piernas, me duché y se me calmó, pero fue un infarto”, explicó. En este sentido, admitió que, a pesar de todo, no tuvo miedo de morirse. “Tuve la sensación de que volvía de un lugar extraño que no era la muerte porque nunca me morí, pero que me podría haber muerto”, reflexionó y reconoció que, aunque redujo el número de cigarrillos, no dejó de fumar.

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