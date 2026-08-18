Maru Botana celebró su cumpleaños 57 con un megafestejo familiar: mariachis, pancartas y su torta favorita

María José González Botana, conocida popularmente como Maru Botana, cumplió años el pasado 17 de agosto y aprovechó el fin de semana largo para reunir a sus seres queridos. Sin embargo, buena parte de la organización quedó en manos de sus hijos, quienes prepararon diferentes sorpresas para homenajearla.

A través de sus redes sociales, la conductora compartió una galería de imágenes y videos con algunos de los momentos más especiales de la celebración. En las fotografías se la puede ver sonriente y acompañada por su familia y amigos en el jardín de su casa.

Uno de los grandes atractivos de la fiesta fue la llegada de un grupo de mariachis, que se encargó de ponerle música al encuentro. Con sus tradicionales trajes y sombreros, los músicos se sumaron al festejo familiar y acompañaron uno de los momentos más alegres de la jornada.

El íntimo festejo fue organizado por los hijos de la reconocida cocinera de televisión (Foto: Instagram @marubotanaok)

Al salir al jardín, la famosa también se encontró con una sorpresa muy original. Una enorme pancarta en la que sus niños le decían: “Feliz cumple, mamucha. Te amamos hasta el infinito”. La noche siguió con mucha música y baile, ya que Botana decidió contratar un DJ que musicalizó cada uno de los momentos más especiales de la velada.

A la hora de cantarle el “Feliz cumpleaños”, sus hijas mayores se acercaron a ella con su torta favorita en tamaño gigante. Se trató de un Rogel, el cual lleva capas de hojaldre, relleno de dulce de leche y cobertura de merengue italiano.

Muy emocionada por todo lo vivido, la conductora predilecta de los programas de cocina decidió escribir cómo vivió este día tan especial. “Mi cumple. Agradecida y feliz hoy, ¡día de mi cumple! Gracias por el amor que me dan mi familia, mis amigos, mis chicos y chicas que trabajan conmigo y todos ustedes que me dan tanto cariño", comenzó con cariño.

Las enormes pancartas que los hijos de Maru Botana le regalaron

“Ayer mis hijos me hicieron un hermoso festejo de cumple, con sus amigos, y fui muy feliz. Estoy emocionada y feliz de tener esta hermosa familia y de todos los amigos que tengo, que son mi familia, que están siempre”, expresó muy agradecida con todos los que hicieron posible este evento.

Por último, no se olvidó de reconocer a sus más de dos millones de seguidores, quienes le hicieron llegar sus mensajes y saludos durante todo el día. “¡¡Gracias por los hermosos mensajes y por estar ahí!! Los quiero mucho y a celebrar la vida siempre", concluyó.

Los mensajes de cariño de los famosos a Maru Botana (Foto: Instagram @marubotanaok)

Rápidamente, la publicación se volvió viral y decenas de famosos se sumaron a los saludos. Una de las primeras fue Belu Lucius, quien le dijo: “Muy feliz cumple Maru”. A ella la siguió Mery del Cerro con un cálido: “Feliz cumple Maru”. Y Vero Lozano no se quedó afuera, quien le dejó gran cantidad de emojis en alusión al festejo y su día.