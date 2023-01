Maru Botana sorprendió al contar de qué trabaja su hija Lucía Solá en Hawaii: “Gana 40 dólares la hora”

escuchar

Maru Botana se encuentra en uno de sus mejores momentos. Con motivación y buena energía, la reconocida cocinera afirmó que le gusta “estar con una mente activa” y con cosas que saben que le hacen bien. “También trato de estar atenta al otro y me gusta compartir mis cosas en redes sociales. La vida está para vivirla”, señaló. Además, contó que su hija mayor vive en Hawaii desde diciembre pasado y que se desempeña en un trabajo en el que gana 40 dólares la hora: “Estoy orgullosa de su independencia”.

Lucía Solá, de 21 años, es la segunda de los siete hermanos en la familia que formaron Maru Botana y Bernardo Solá. Si bien la chef suele mostrar a través de las redes sociales, donde acumula más de millón y medio de seguidores, que son todos muy unidos y les gusta compartir momentos juntos, la profesional aseguró que también está abierta a que sus hijos vuelen del nido para progresar. Así, en diálogo con Si pasa, pasa (Radio Rivadavia) con Ignacio Ortelli, la empresaria dio detalles sobre la nueva vida de la joven.

Maru Botana contó que su hija Lucía Solá vive en Hawaii y está "muy orgullosa" de ella

Durante el programa, la cocinera fue consultada por su reacción si uno de sus siete hijos le dice que quiere irse de la Argentina. “No me gustaría, porque amo mi país. Pero hoy en día los chicos suelen hacer ese intercambio. Soy una mamá muy abierta y siempre traté de viajar mucho”, señaló Botana. Además, contó que su hija Lucía vive en Hawaii desde hace poco más de un mes. “Viajamos hace unos años y nos re cautivó. La gente hace mucho la suya y no se fija en el otro, y a ella le llenó mucho eso. En diciembre se quedó instalada, trabajando como empleada doméstica, gana 40 dólares la hora, y también disfrutando de esos paisajes”, relató.

Lucía es la segunda de siete hermanos. Instagram: marubotanaok

Además, la empresaria destacó que Lucía continúa estudiando Diseño Gráfico. “Es una capa. Siempre quise criar hijos fuertes, independientes y felices. A Agustín [Solá, su hijo mayor] le agarró la pandemia por Covid-19 en Bélgica y le dije que no volviera, te tocó vivir eso, vivilo. Se fue a Barcelona y se quedó nueve meses, hoy trabaja para allá y tiene experiencia. Es una forma de independizarse”, sentenció.

Botana: “Llevo una mochila con piedras”

El 21 de septiembre de 2008, Maru Botana recibió una noticia desgarradora. Su sexto hijo, Facundo, había fallecido. El pequeño tenía tan solo siete meses y, mientras estaba al cuidado de sus abuelos en Buenos Aires, tuvo muerte súbita. La famosa repostera comparte cada Día de la Primavera un emotivo posteo a modo de desahogo, para continuar con el duelo que le supuso la pérdida.

Maru Botana compartió un sentido mensaje para recordar a su hijo Facundo Instagram @marubotanaok

“Otra fecha más. 14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar. Hoy, puedo empezar a correr. Estás siempre dentro mío”, comenzó Botana, al hablar emocionada de su hijo Facundo. Y siguió: “Siempre te siento. Sé que nos protegés a todos y casi que me relajo en eso. Sos realmente nuestro ángel de la guarda. Siempre sentí que era mi indicador para recordarte feliz y acá estoy, con tus hermanitos, viviendo y disfrutando la vida”.

