Gran Hermano: en un mano a mano muy parejo, Ariel dejó afuera a Maxi

Poco a poco, Gran Hermano avanza hacia las instancias más importantes, y este domingo marcó una nueva gala de eliminación. El popular reality show conducido por Santiago del Moro, sigue adelante y en su última emisión, hubo un participante expulsado. En una placa muy peleada, en la que Nacho, Ariel y Maxi se jugaban su permanencia, hubo nuevos enfrentamientos y no pocas sorpresas.

En el comienzo de la emisión, el conductor quiso hablar con los nominados, y Nacho expresó: “Tengo muchas ganas de seguir, me gustaría renovar el voto de confianza, confío mucho. Creo que desde el principio, lo mío fue un juego transparente, y tengo muchas ganas de seguir jugando, lo estoy disfrutando mucho”.

Más adelante, al contar por qué quería permanecer en el juego, Maxi comentó: “La verdad es que tengo ganas de seguir a pesar de todo lo que se pudo haber visto. No fue fácil para mí por todas las cosas que pasé, espero que la gente en el balance de mis errores y defectos, puedan poner mis virtudes y que el saldo sea positivo. Entré a jugar, por ahí fui demasiado yo, pero me quedo tranquilo, ojalá que me apoyen así puedo seguir disfrutando de lo que queda”. Por último, Ariel concluyó: “Esta semana yo decía que estés el tiempo que estés, siempre es poco lo que diste, esa es mi sensación. Pero siempre siento que me queda mucho más, por eso le diría a la gente que me de su voto de confianza. Y pido disculpas por mis exabruptos, siempre me mando alguna”.

Más adelante, Del Moro dio pie a un informe que profundizaba en la bronca de Alfa contra Ariel, al punto en el que Marcos llegó a tener un cruce con el participante de sesenta años. Por otra parte, Maxi y Ariel se mostraron muy unidos, y el parrillero le dijo a su compañero: “Si quedamos pata y pata, promete que me abrazás, y yo lo mismo. Hay que abrazarse mucho”.

Poco antes de las 23, Santiago recibió a la escribana, quien entró con el sobre que escondía el nombre del participante que quedaba afuera de la placa. “Con el permiso de Gran Hermano, volvemos a la casa”, anunció el conductor, ante la atenta mirada de todos los jugadores. El primer jugador que sale de placa, que va a ir a la habitación y va a sacar lo que puso en la valija, es Nacho”. El joven se mostró muy aliviado y contento, mientras que Maxi aseguraba: “Creo y espero que la gente me dé ese empujón anímico que necesito. Más allá de cualquier premio material, me gustaría saber que la gente me quiere y me apoya por lo que fui, y lo que soy”. Y en su turno, Ariel comentaba: “Quiero agradecer todo lo que pasé acá. A Maxi lo adoro, que el mejor se quede, y el otro que empiece una vida mejor”.

En uno de los últimos tramos de la emisión, Alfa fue convocado por Gran Hermano, quien le dio una esperada noticia. El participante va a cumplir años en los próximos días, y una vez dentro del confesionario, la voz en off le dijo: “Te llamé porque viniste a pedirme cosas para festejar tu cumpleaños. Estoy dispuesto a concederte ver la película de autos, pero solo con una persona que elijas, y también que puedas compartir con tus compañeros una paella. Pero como pasa siempre, deberás cumplir un desafío secreto. Tenés que convencer a toda la casa que mañana lunes, por decisión propia, vas a abandonar la casa”. Ante esas palabras, Alfa respondió: “Prefiero no ver la película, no puedo compartirlo con uno. Hoy pensaba que tengo una unión muy grande con Julieta, con Camila, con Romina, o con Marcos. Yo el año pasado pasé el peor cumpleaños de mi vida, y si elijo a uno solo, estaría dejando a nueve afuera, entonces preferiría que comamos juntos y anular la película”. Dicho eso, Alfa se comprometió a cumplir el objetivo, para así festejar su cumpleaños.

Finalmente a la medianoche, Del Moro invitó a la tribuna a hacer una cuenta regresiva que culminó con la finalización de la votación. Poco después entró la escribana, con el resultado y el nombre de quien era el expulsado de la velada. En un clima de muchos nervios, el conductor nombró a Maxi como el nuevo eliminado, ante el estupor de Ariel, que salvado una vez más, no pudo evitar romper en llanto.

