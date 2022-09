“14 años que llevo esta mochila de piedras”: el duro mensaje de Maru Botana para recordar a su hijo Facundo

escuchar

Desde hace 14 años, la vida de Maru Botana y toda su familia cambió drásticamente. Cada Día de la primavera significa para ellos un vivo recuerdo de aquel mismo dolor que sintieron el 21 de septiembre de 2008, cuando mediante una llamada telefónica le informaron a la famosa repostera que su hijo Facundo había fallecido. Cada año, la foto del bebé que en ese entonces tenía siete meses se hace presente en las redes sociales de aquellos a los que iluminó su existencia, y es su madre quien pone en palabras el dolor que siente y el recuerdo que vivirá con ella para siempre.

El 5 de marzo de 2008, Maru Botana y Bernardo Solá le dieron la bienvenida a su sexto hijo, al que llamaron Facundo. La pareja ya tenía a Agustín, Lucía, Matías, Sofía y Santiago. En septiembre de ese año, la familia viajó rumbo al sur del país para pasar unos días de relax. El recién nacido quedó en Buenos Aires al cuidado de sus abuelos, y fueron ellos quienes, en medio del viaje, llamaron a la chef para informarle la más desgarradora noticia: el niño había fallecido de muerte súbita.

Maru Botana junto a sus hijos: aseguró que en cada uno de ellos vive el recuerdo de su pequeño Facundo (Foto: Instagram/@marubotanaok)

Aquel trágico episodio marcó para siempre a la familia. Puntualmente, Maru atravesó su duelo con gran hermetismo, tras sus primeras declaraciones sobre lo vivido al regreso al entonces programa que conducía, Sabor a mí (Telefe). Fue con el pasar de los años que las redes sociales se convirtieron en el sitio en el que decidió poner en palabras sus sensaciones sobre la muerte de su hijo.

“Otra fecha más. 14 años que llevo mi mochila de piedras, con la cual al principio no podía ni caminar y hoy puedo empezar a correr. Estás siempre dentro mío. Siempre te siento. Sé que nos protegés a todos y casi que me relajo en eso. Sos realmente nuestro ángel de la guarda”, comienza el extenso texto que este 21 de septiembre Maru volcó en sus redes sociales, con una tierna postal del bebé vestido con camisa a cuadros y pantalón de gabardina. “Amo esta foto con la abuelita abrazándote. Así te siento, con los dos, cuidándote y mimándote como lo hicieron hasta que te fuiste”, escribió.

Las sentidas palabras de Maru para su hijo Facundo (Foto Instagram @marubotanaok)

Asimismo, remarcó que son los días como este 21 de septiembre -y 5 de marzo- elige atravesarlos en compañía de su familia y que la unión del grupo y el amor que se tienen es lo que prima durante toda la jornada. A pesar de intentar enfrentar los días con esta postura, Maru aseguró que jamás se acostumbrará a la idea de la ausencia de su hijo y que tiene la convicción de que está presente en cada uno de ellos.

“Pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme y es por qué te fuiste. Aunque si encuentro fácil el para qué viniste. No sé, lo único que siento es que tu pérdida me hizo pasar a una vida distinta, donde el amor que me dejaste me ayudó a poder seguir”, escribió en su última publicación, en la que no dudó en abrir su corazón, en relación con todos los sentimientos que afloran esta fecha.

A 14 años de aquel fatídico momento, recordó las noches que pasó sin dormir, al recordar a Facundo e imaginar cómo sería de niño. “El tiempo suaviza, pero creo que la poca oportunidad de tenerte más me liquida. Hoy día de la primavera, día de flores, etapa de brotes y nacimientos, vos te fuiste. Siempre sentí que es era mi indicador para recordarte feliz y acá estoy con tus hermanitos, viviendo y disfrutando la vida”, describió en cómo pudo continuar con su vida.

Para finalizar, le agradeció a su hijo por el aprendizaje que le brindó en su corta vida, por el que se sintió inspirada a ayudar a quienes más lo necesitan y que la impulsó a encontrar la posibilidad de “pararse del otro lado” para aprender que el destino lo arma cada uno. “Gracias Facu por dejarme en un frasquito tantos secretos y sobre todo gracias por las fuerzas que nos dejaste a todos. Por dejarme un corazón lastimado, pero lleno de amor y gratitud”, concluyó y remarcó que este 21 de septiembre se encuentra junto a toda la familia en el sur del país, como aquel día que recibió la trágica noticia de la partida de su hijo.