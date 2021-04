“Más linda que nunca”: qué fue de Marcela Brane, la protagonista de la publicidad de Reduce Fat-Fast

A pesar de tener una carrera de 25 años en el mundo del modelaje y la televisión, Marcela Brane (47) es más conocida por los argentinos por la vieja publicidad del producto Reduce Fat-Fast. “Es parte de mi historia”, dice a LA NACIÓN la “chica del tiempo”, como es conocida en Chile.

En el clip, Jorge Hané la presentaba como “la famosísima modelo argentina Marcela Brane” y, luego de contar que la mujer había adelgazado los 15 kilos que había aumentado durante su embarazo, remataba con su marca registrada: “Y quedó más linda que nunca”.

Después de su mudanza a Chile comenzó a ser "la chica del clima" por su trabajo en distintos canales de televisión Instagram @marcela_brane

Si bien esa publicidad no definió el ritmo de su carrera profesional, sí la marcó para siempre. Cada vez que hace una publicación en las redes sociales, los internautas le dejan comentarios recordando aquel icónico video: “Quedaste más linda que nunca”. Lo mismo le sucedió cuando una amiga chilena estuvo de visita en la Argentina y, al mencionar a Marcela, el taxista lanzó: “La de Reduce Fat-Fast”.

“Es molesto que me reconozcan solo por eso. Al principio me daba un poco de rabia, porque nadie veía mi trayectoria, que representé orgullosamente a mí país, ni mis trabajos en los desfiles o en las gráficas. Solo me reconocían por eso”, confiesa Brane.

En la recordada publicidad de Reduce Fat-Fast, Marcela Brane contaba cuánto había adelgazado tras su embarazo

Sin embargo, no se arrepiente. “No me queda otra que aceptarlo y reírme. Todo te hace crecer y aporta, así que bien”, expresa con humor.

Miss Argentina

Marcela nació en Córdoba capital en 1973 y, según aclara, se convirtió en modelo “por casualidad”. Todo comenzó a sus 14 años, cuando asistió a un cumpleaños familiar donde había un peluquero conocido que los fines de semana tenía un show en la televisión local. “Me ofreció salir en el programa y ahí empecé”, recuerda.

En 1998 se consagró Miss Argentina y al año siguiente representó al país en el certamen internacional en Hawái Instagram @marcela_brane

Su carrera de modelaje la llevó a participar de distintos concursos de belleza y, en 1998, se convirtió en Miss Argentina. Al año siguiente, le llegó el turno de representar al país en el certamen internacional Miss Universo y viajó a Hawái. “Quedé en el puesto número 12 de 84 participantes”, rememora.

En 2001 se mudó a Chile para trabajar en una campaña de verano, en la que entregaba productos de una empresa que la contrató en la playa. Después de un mes, decidió quedarse a “probar suerte” unas semanas más. “Me fue bárbaro, hice comerciales y desfiles y dije: ‘Un mes más... y un mes más... y un mes más’. Y después, empecé: ‘Un año más y me vuelvo’. Ya llevo 20 años en este país”, explica.

En Chile hizo desfiles y campañas gráficas Instagram @marcela_brane

Las pastillas para adelgazar

Tras el certamen de Miss Universo, Marcela tuvo a su primera hija, Milagros (21). Aunque no se acuerda exactamente de cuánto subió de peso durante el embarazo, calcula que fueron alrededor de 15 kilos. “Probé las pastillas y a mí me funcionaron. Seguramente hay que ver cómo es el metabolismo de cada uno”, afirma.

A Jorge Hané, el creador de Reduce Fat-Fast, lo había conocido en Buenos Aires, y un tiempo después lo volvió a “cruzar” en Chile. “Conversamos y, como me había pasado las pastillas, me dijo que hiciéramos un comercial”, precisa.

Marcela continúa trabajando como modelo Instagram @marcela_brane

Tras la famosa publicidad, la modelo acompañó a Jorge en una gira por Centroamérica. “Ahí nos cruzamos a un montón de gente a la que le había hecho bien el producto”, señala, e indica que en la actualidad no mantiene ningún vínculo con el empresario.

“La chica del clima”

Durante estas últimas dos décadas en Chile, Marcela no solo se consolidó como modelo, sino que también realizó una carrera en la televisión. Hizo más de 100 comerciales y protagonizó publicidades para importantes compañías de telefonía móvil, como Entel y WOM.

“Éramos tres chicas que bailábamos y se transformó en un boom. 14 años después hicimos la misma grabación, pero para la competencia, y tuvo muy buena repercusión”, asegura. Incluso, llegó a transformarse en la cara de una de las empresas, y el año pasado participó de una campaña junto a Xuxa.

Además, en el país vecino es conocida como “la chica del tiempo”, dado que en los últimos siete años fue la encargada de dar el informe del clima en tres canales distintos.

A su vez, fundó una empresa de estética junto a una amiga. “Damos clases de imagen personal y automaquillaje”. Pero como se trataba de un servicio corporativo, con el home office el negocio se frenó. A la situación se le suma que, por la pandemia de coronavirus, “hacer televisión está complicado”. “Estoy viendo qué pasa y voy a dar tiempo hasta fin de año a ver si acá mejora la cosa”, sostiene.

El regreso a la Argentina

“Me encanta Chile y es más seguro que la Argentina, pero uno pierde muchas cosas. Yo perdí a mis padres estando acá, y eso no lo voy a recuperar”, se lamenta. No se arrepiente de haber emigrado, pero sí le gustaría pasar “su vejez” junto a sus hermanos y sobrinos en su tierra natal.

A Marcela le gustaría instalar una escuela de modelaje en la Argentina Instagram @marcela_brane

“El futuro es incierto, pero acá está complicado, no te voy a mentir”. Si bien admite que no tiene proyectos, en caso de volver al país piensa en crear una escuela de modelaje. “No solo enseñar a caminar, que es un poco frívolo, sino darle fortaleza a las mujeres. Por un tema de autoestima, brindar herramientas, seguridad y trabajar las relaciones interpersonales”, concluye.