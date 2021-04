Luciano Castro descolocó a Jey Mammon con una filosa respuesta en vivo

Este martes, Luciano Castro fue uno de los invitados de Los Mammones (America) y se convirtió en tendencia en las redes sociales por sus filosos comentarios durante la entrevista. El actor hizo un “sincericidio” en vivo mientras charlaba con Jey Mammon: “Nunca vi tu programa”. Esta confesión y otras respuestas de Castro lo posicionaron entre los nombres más mencionados en Twitter a la medianoche.

El actor fue acompañado de Gonzalo Heredia al living del conductor, y desde que comenzó el programa su actitud reacia empezó a llamar la atención en el mundo virtual. Cuando ya había pasado más de media hora, Castro se mostró sorprendido por la cantidad de preguntas que les hizo Mammon.

“¿Estás son las 24?”, preguntó Castro, haciendo referencia a un segmento del ciclo. El conductor le respondió con humor: “No, todavía no. ¿Qué lo ves, al programa, por YouTube? ¿Lo has visto alguna vez?”. El actor prefirió ser honesto y soltó: “La verdad que no, pero sé de qué se trata y sé que le va muy bien”.

Luciano Castro le confesó a Jey Mammon que nunca vio su programa - Fuente: América

Heredia, que había ido al canal para promocionar junto a su compañero de teatro la obra Desnudos, lo interrumpió y le dijo entre risas: “Es muy bueno lo de ‘sé de que se trata”, con aires de ironía. El panelista Gabriel Schultz también se metió en la conversación y comentó: “Tampoco es El señor de los anillos”.

Silvina Escudero intentó orientar al invitado con una simple explicación: “Es un programa de entrevistas”. Con un tono de mayor seriedad, Castro aclaró: “No, pero yo sé a dónde vengo, a dónde voy. ¡No soy tan boludo! Pero me sorprendió el horario, es muy tarde. Quiero que sepan que venimos de ensayar nosotros”.

Jey cambió velozmente de tema y se concentró en el elenco que protagoniza la ficción teatral, entre otras cuestiones que dejaron atrás el tenso momento. Mientras tanto, en la red social del pajarito criticaban al actor por sus comentarios sarcásticos.

Brian Lazelotta participó del debate en Twitter sobre la actitud de Luciano Castro en Los Mammones Twitter: @BLanzelottaOK

El cantante Brian Lanzelotta estaba mirando el programa y se hizo eco del tema con un picante tuit: “Qué mala onda. Para qué vas a un programa si vas a estar de mala gana. Le está costando la nota a Jey Mammon. Una lástima que no disfruten de un lindo programa sin mala intención y que lo único que hace es tratar bien al invitado. Aguante Los Mammones”.

