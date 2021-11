MasterChef Celebrity 3: Joaquín Levinton cometió una increíble equivocación y estallaron los memes

El domingo hubo una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity 3 (Telefe) y un desopilante comentario de Joaquín Levinton, uno de los participantes más histriónicos de la actual edición del reality gastronómico, provocó risas entre los fanáticos del programa.

“Van a tener que hacer Cake Pops”, detalló Damián Betular en relación al plato que debían elaborar. Con la mirada confusa de los participantes, el jurado procedió a explicar de qué se trataba. “Son esferas que tienen una base de bizcocho que se puede mezclar hasta darle una consistencia, se clava en un palito y se puede rebozar en coco, chocolate, e infinidades de cosas, es como un chupetín”.

Los seguidores no dejaron pasar el comentario e hicieron lo suyo a través de originales publicaciones.

La confusión de Joaquín Levinton en Masterchef Celebrity

Las reacciones de los participantes no tardaron en llegar y la confusión de Levinton provocó divertidos memes en Twitter. “El pop de Corea. No es una música la cual me agrade”, dijo el vocalista de Turf, que confundió “Cake Pops” con “K-Pop”, el género musical oriundo de Corea del Sur.

Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity 3

Santiago del Moro presentó la nueva gala de eliminación del popular reality culinario, en la que junto con el jurado explicó las indicaciones sobre la consigna de la jornada.

Quienes debían concursar para no ser eliminados fueron Luisa Albinoni, Joaquín Levinton, Tití Fernández, la Tigresa Acuña, Paulo Kablan, Tomás Fonzi y Gastón Soffritti.

Hechas las presentaciones, los famosos se encontraron con un canasto lleno de ingredientes dulces. La primera consigna era preparar ocho Cake Pops del sabor que deseaban, con la única condición de que debían tener como ingrediente principal una galletita de chocolate.

Finalizada la primera parte de la gala, la acción avanzó hacia la prueba principal de la noche: los participantes debían preparar un clásico de la repostería, una selva negra.

A la hora de degustar la preparación, Tomás Fonzi, Tití y la Tigresa fueron destacados como lo mejor de la noche. En la vereda opuesta se encontraron Soffritti y Levinton, quienes quedaron en la cuerda floja.

Finalmente, la persona que quedó eliminada fue Gastón, quien se despidió con unas sentidas palabras: “Está buenísimo pasar por este lugar, la experiencia es increíble. Estoy muy contento, me hubiese gustado quedarme, pero voy a volver por más”.