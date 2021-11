Cómo reaccionó Mica Viciconte cuando Santiago del Moro le preguntó si está embarazada

Luego de los rumores que indicaban que Mica Viciconte estaba esperando un hijo de Fabián Cubero, Santiago del Moro no quiso quedarse con la incógnita y, sin rodeos, le preguntó al aire de MasterChef Celebrity (Telefe) a la concursante si está embarazada.

Todo se dio en el contexto del desafío del jueves en el cual los participantes tuvieron que crear un menú infantil. Viciconte optó por cocinar unas milanesas de peceto con puré de brócoli y tomatitos cherry. De postre, preparó waffles de harina de avena con arándanos. “Se llama ‘Rayos X’ y ‘Spider Man’”, indicó la ex Combate al jurado al presenta su plato.

Los chefs elogiaron que lo mejor de su preparación fue sin dudas el postre. “Me encanta, es todo lo que tiene que tener si está dirigido a un chico. Tiene poca azúcar, fruta fresca, harina integral. Me parece que hay un montón de cosas cuidadas. Hay una inteligencia detrás de la planificación que merece una felicitación”, le expresó Germán Martitegui. Al escucharlo, Mica aseguró que decidió arriesgarse y que era la primera vez que hacía la preparación.

Santiago del Moro le hizo una pregunta incómoda a Mica Viciconte

A su turno, Damián Betular coincidió con su colega y agregó: “En el plato me falta toda la imaginación que tiene el postre, que está muy bien. Te aseguro que un nene se vuelve loco con eso. Me gustó mucho”. Ante esto, Viciconte agradeció y agregó: “Ok, lo voy a hacer en casa”.

Claro que sus palabras no pasaron desapercibidas e inmediatamente, Santiago Del Moro la interrumpió con una pregunta directa, relacionada a los rumores de embarazo que comenzaron a surgir semanas atrás. “¿Hay un anuncio?”, indagó. Rápidamente, la concursante respondió que no. Lejos de dejar el tema ahí, el conductor replicó: “¿Y en un futuro cercano?”. Al escucharlo, Mica lanzó un “puede ser” y, cuando el presentador quiso saber si le gustaría ser mamá, ella no dejó lugar a dudas: “Sí, me encantaría”, señaló.

Mica Viciconte afrontó nuevamente rumores de embarazo (Foto: Instagram/@micaviciconte) Instagram: @micaviciconte

Los rumores de embarazo de Mica Viciconte

El periodista Lío Pecoraro fue quien deslizó los primeros rumores sobre un supuesto embarazo de Viciconte. “La espera más esperada, bebé en camino”, escribió el conductor de El runrún del espectáculo (Crónica TV). La noticia fue además confirmada por su colega Fernando Piaggio, y respaldada por Ángel de Brito en su perfil de Twitter.

El conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) dijo con picardía: “Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contestó”. De esta manera dio a entender que quiso comunicarse con la protagonista pero no obtuvo respuesta.

Desde que Micaela y Fabián Cubero comenzaron su vínculo, en varias oportunidades se rumoreó que la pareja esperaba un hijo. La última vez que surgió esa sospecha fue en junio de este año, a partir de una foto que ella compartió en sus redes sociales.