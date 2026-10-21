Mauro Icardi compartió fotos de sus vacaciones en la playa y piropeó a la China Suárez

Mauro Icardi y María Eugenia “la China” Suárez siguen haciendo oídos sordos al ruido exterior y disfrutando de su relación, esta vez en el extranjero y junto a Rufina, Magnolia y Amancio, los tres hijos de ella. Tras su estadía en Miami, Florida, la pareja viajó a México para pasar unos días junto a una paradisíaca playa. Fiel a su estilo, el futbolista compartió las mejores postales de sus vacaciones y le dedicó un romántico mensaje a su enamorada.

El martes 20 de octubre, Icardi compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 13,5 millones de seguidores, las fotos de su estadía en la Riviera Maya. Se lo pudo ver en traje de baño con el mate en mano y también agregó fotos de su novia a pura sonrisa disfrutando de sus vacaciones. La actriz se lució con distintos trajes de baño de dos piezas: uno color beige con detalles en dorado, uno negro y uno estampado en gris y negro.

Mauro Icardi subió a su feed de Instagram postales de sus vacaciones en México (Foto: Instagram @mauroicardi)

Icardi compartió fotos de Suárez en la playa (Foto: Instagram @mauroicardi)

La pareja enamorada en el avión rumbo a sus vacaciones (Foto: Instagram @mauroicardi)

Además de mostrar los mejores sitios del lugar en el que eligieron hospedarse, desde las playas, puentes y vegetación hasta una enorme estantería repleta de discos de vinilo, para cerrar el posteo agregó una foto junto a su enamorada en la que se los pudo ver sentados en sus asientos de primera clase del avión mientras viajaban a destino. “Un poco de nosotros”, escribió junto al emoji de una palmera y un corazón rojo.

"Un poco de nosotros", escribió el futbolista en la publicación (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por otra parte, para enfatizar lo enamorado que está de su novia, el martes Icardi también publicó en sus historias una foto de Suárez tirándole un beso a la cámara. “Mi VS Angel”, escribió junto a emojis de alas y un corazón rosa en referencia al Victoria’s Secret Fashion Show, que fue tema de conversación en las redes sociales. El domingo también, el futbolista subió una foto de él y Eugenia abrazados en la cama y comentó: “Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa. Te amo”.

El piropo de Mauro Icardi para la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

El cruce de la China Suárez con una seguidora que le pidió una foto y luego la criticó por comprar en una tienda “low cost”

Durante sus vacaciones en los Estados Unidos, la ex Casi Ángeles aprovechó para ir de compras con sus hijos. En una de las tiendas, fue abordada por una seguidora llamada Emilia Maza, quien le pidió si podía sacarse una foto con su abuela. La actriz accedió y posó junto a la mujer.

Le pidió una foto a la China Suárez, la criticó por comprar en una tienda low cost y la actriz le contestó

Sin embargo, mientras hacía la fila para pagar, Maza la filmó a la distancia, compartió el video en sus redes sociales y cuestionó: “Yo no es por meter púa ni mucho menos, pero Wanda, ¿compraría en Primark?”.

La China Suárez y una respuesta letal (Foto: Captura Instagram/@emilia_maza)

Las imágenes no tardaron en viralizarse, puesto que revivieron la ya conocida rivalidad entre Suárez y Nara. La publicación tuvo todo tipo de comentarios, algunos a favor y otros en contra de la actriz y, para sorpresa de la autora de la publicación, la propia Eugenia dejó su réplica y no se guardó nada. “La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar. Y aunque me ponga un trapo, estoy linda igual. Aguante Primark y felices vacaciones”, le escribió sin vueltas.