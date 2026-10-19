Mauro Icardi subió una foto en la cama para saludar a la China Suárez por el Día de la Madre
El futbolista dejó en evidencia un momento íntimo de la pareja en el contexto especial en que la actriz celebró su maternidad; la foto y el mensaje que compartió
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Mauro Icardi saludó a María Eugenia “La China” Suárez por el Día de la Madre con una foto en Instagram que sorprendió a todos. El futbolista se mostró en la cama junto a ella y le dejó un tierno mensaje para celebrar su maternidad.
Fiel a su estilo descontracturado y suelto, Icardi volvió a exponer parte de la intimidad de la pareja. En la imagen se lo ve abrazando a la actriz mientras ambos ríen. “Feliz día a esta mamá tan hermosa, buena y amorosa”, escribió el futbolista y agregó: “Te amo”.
A continuación, sumó otra foto en la que se la ve a Suárez en una pileta con una bikini animal print mientras hace con sus manos la forma del corazón. Allí Icardi también escribió: “Te amo”.
Por su parte, la China Suárez hizo lo propio en las historias de Instagram. Mostró cómo festejó el Día de la Madre con sus hijos: Rufina Cabré (fruto de su relación con Nicolás Cabré) y Amancio y Magnolia Vicuña (fruto de su romance con Benjamín Vicuña) en Nordelta.
Aunque no mostró si los chicos le hicieron algún regalo, sí destacó el collage de fotos que Rufina le preparó y que subió a sus redes sociales. “Feliz día a la mejor mamá de todas. Te amo mucho”, escribió la adolescente y la actriz la reposteó con el mensaje: “Mi primer amor”.
Acerca del noviazgo entre Suárez e Icardi, se especula que podrían dar un paso más con la consolidación del matrimonio ahora que el futbolista y Wanda Nara están divorciados. Así lo dio a entender Naiara Vecchio en Los Profesionales con Flor (elnueve): “Brindaron por el divorcio. Ella se quiere casar desde que lo vio con Wanda Nara. Ella ya tenía el objetivo, lo visualizó, lo materializó y lo logró. Entonces ahora se puede casar”.
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