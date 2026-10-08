La China Suárez celebró el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara

Después de varios años de litigio con la justicia italiana, finalmente este jueves se confirmó el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara, quienes se separaron en julio de 2024. La noticia no tardó en provocar la reacción de los que siguen el conflicto desde sus inicios, pero sobre todo de María Eugenia ‘la China’ Suárez, actual novia del futbolista.

Wanda Nara y Mauro Icardi divorciados

En las últimas horas, la ex Casi Ángeles recurrió a su cuenta de Instagram, donde acumula 7,4 millones de seguidores, para compartir un sugestivo reel sobre la buena nueva para su pareja. En el video, se la vio bailar al compás de la canción “COMPA COLETO (uy como)” de la colombiana Aria Vega. “Cuando mirás a tu novio”, escribió sobre el clip en el que viste una campera negra con capucha puesta, un top blanco y un jean tiro bajo.

La ex Chiquititas encendió las redes sociales (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

A su vez, en la descripción de la publicación, la cual obtuvo miles de “Me Gusta”, expresó: “Todo el día con esta canción”. En cuestión de segundos, la actriz recibió cientos de comentarios de los usuarios, quienes celebraron junto a ella. “Felicitaciones Preciosa! ¡La perseverancia, el conocimiento, el amor y la verdad triunfaron! ¡Bendecida familia!”; “Se festeja, reinaaa”; “Diosa del Olimpo”; “Arrancan los ardidos en 3,2,1″ y “Te amo, reina”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que dejaron los usuarios (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

Luego, la China Suárez replicó el video en sus historias y lanzó una indirecta. “Hoy es un buen día”, comentó junto a un emoji de un corazón.

La China celebró la buena nueva de su pareja (Foto: Captura Instagram/@sangrejaponesa)

La información sobre la sentencia de divorcio del rosarino y la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se confirmó a través de una publicación de Icardi. “El Tribunal de Milán dictó la sentencia que declara disuelto mi matrimonio”, reveló desde sus historias de Instagram, perfil en el que acumula 13,6 millones de seguidores.

La noticia la confirmó y celebró el futbolista en sus historias de Instagram

Y explicó que el Tribunal de Milán “rechazó el pedido de manutención como cónyuge” de la mediática, ”aquellos famosos 250.000 euros mensuales" que, según él, Wanda reclamaba. “La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente. También rechazó su pedido de pensión por divorcio”, añadió el futbolista. Por su parte, Nara prefirió guardar silencio.