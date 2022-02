Máximo, el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco, culpó a su hermana Zulemita de alejarlo de su padre

Máximo Menem Bolocco, el hijo menor del fallecido expresidente Carlos Menem y la ex Miss Universo Cecilia Bolocco, le concedió una entrevista a una revista de Chile, donde vive junto a su madre, en la que habló del tenso vínculo que lo une con su familia paterna. El joven, de 18 años, se ubicó en el centro está próximo a recibir una extraordinaria herencia por parte de su padre quien falleció el pasado febrero con 90 años de edad.

En diálogo con la Revista Velvet, Máximo se mostró predispuesto a hablar sobre su vida privada, desde cómo cambió su relación con su madre tras su diagnóstico de cáncer en 2018 por el que recibió un largo tratamiento, hasta su mala relación con su media hermana Zulemita Menem, a quien acusó de alejarlo de su padre.

Máximo aseguró que no recuerda mucho cómo se sucedieron los hechos de aquel episodio tan traumático en su vida, en el que se enteró que tenía un tumor en el cerebro. “No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”, confió el joven.

Carlos Saul Menem y Cecilia Bolocco junto a su hijo Máximo Saul, en Santiago de Chile, el 7 de abril de 2004 Gustavo Seiguer - Archivo

En aquella oportunidad, dada la gravedad de su cuadro, su padre Carlos Saúl Menem viajó a Chile. Este gesto sí es recordado por Menem Bolocco: “Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Recuerdo la imagen, pero no dimensioné nada más”.

Fue en ese contexto que dio a entender su bronca por la presencia de su media hermana en la clínica. “Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó”, sentenció el hijo de Cecilia Bolocco.

Carlos Saúl, Zulemita y Carlos Nahir Menem visitaron a Máximo en la clínica de Chile donde se encontraba internado Archivo

Luego, Máximo fue tratado en los Estados Unidos y recordó que no logró entablar una buena relación con el primer médico que lo atendió, pero que cuando llegó a Memphis todo fue diferente. “Alquilamos una casa y mi mamá me hacía panoramas todo el día. Hizo que ese año fuera lindo”. En este sentido, resaltó cómo cambió su mirada hacia su madre tras superar este duro momento personal: “Mi mamá murió y nació de nuevo. Nos hicimos más cercanos que nunca y, según yo, ahora nos entendemos mucho mejor que antes”.

Su enfermedad y el vínculo con la familia Menem

Máximo fue consultado por Velvet sobre por qué creía que se había enfermado en 2018. El hijo menor de Menem reconoció que le consultó lo mismo a un doctor y este bromeó con que le daría el Nobel de Medicina si lo supiera. Sin embargo, él reveló sus sensaciones y apuntan a su mal vínculo con la familia de su papá.

“Yo creo que lo pasé muy mal el 2018 y esto fue el final de esa experiencia mala”, sostuvo en referencia al lejano vínculo con el expresidente. Y agregó: “Era muy difícil contactarse con él (Carlos Menem). Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil”.

A su vez, Máximo reconoció que cuando viajó a la Argentina se llevó una ingrata sorpresa. “Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho”, reconoció. Para luego denunciar que “además tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él”, dando a entender el bloqueo que representaba su media hermana en la relación con el político argentino.

El encuentro de Carlos Saúl Menem y su hijo Máximo, con Zulemita presente Archivo

En torno a quién fue su figura paterna en la niñez, Menem Bolocco asumió: “Cuando chico veía a mis primos jugar con sus papás y me preguntaba por qué yo no tenía al mío, pero después uno crece. Creo que mis máximos referentes de papá son Pepo (Daire, pareja de Cecilia) y Gonzalo Cisternas. Pero de mi papá no sé mucho”.

La conductora chilena y su pareja, el empresario José Patricio "Pepo" Daire, habrían decidido instalarse en Estados Unidos para acompañar a Máximo Archivo

Más allá de esta dura situación, el joven que acaba de cumplir su mayoría de edad aseguró no tener rencores con su padre y reconstruyó su último encuentro con él en el Sanatorio Los Arcos, antes de su muerte el 14 de febrero de 2021. “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”, declaró.

En torno a qué heredó del expresidente, Máximo respondió: “No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”.