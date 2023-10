escuchar

A sus 19 años, Máximo Saúl Menem Bolocco, hijo del reconocido expresidente de la Argentina Carlos Menem y de la modelo chilena Cecilia Bolocco, dio un paso adelante de cara a lo que será el futuro de su vida. A pesar de su corta edad, producto de la cual, por lo general, los jóvenes aún no tienen bien en claro qué quieren hacer de sus vidas, el joven nacido en Santiago de Chile mostró una faceta vinculada a la política y sorprendió a sus seguidores.

Desde su introducción al mundo académico, Máximo comenzó su incipiente recorrido en la carrera de International Business (Comercio Internacional, como suele llamarse en las casas de estudio latinas) la cual es dictada por la prestigiosa Universidad de Los Andes. A solo seis meses de haberla elegido, el hijo de Carlos Saúl empezó a redescubrir otra faceta en cuanto a su orientación vocacional.

Máximo, el hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem, se lanzó como Secretario General en una Universidad de Chile instagram @maximobolocco

“Me adentré en esta carrera impulsada por el momento, y hasta ahora ha sido una experiencia increíble. Sin embargo, no estoy seguro si es mi verdadera pasión. Apenas llevo tres meses, así que quiero darme tiempo para ver cómo se desarrolla. El futuro dirá lo suyo”, explicó Máximo en diálogo con el medio chileno Página 7, en lo que significaba un alerta de lo que iba a venir tiempo después.

Impulsado por otros atractivos, el adolescente continuó sobre ese tema, sin dejar en claro cuál era su porvenir: “La verdad es que me gusta mucho la moda, el diseño, la arquitectura. Todo el mundo artístico me encanta, y no lo descarto”.

Sin embargo, en las últimas horas, Máximo tomó una decisión que puede marcarlo para el resto de su vida y que denota algún rasgo hereditario de su padre: se postuló para ser Secretario General de una agrupación política de su facultad con el objetivo de generar lazos con los demás estudiantes.

En un posteo de la cuenta de Instagram llamada @proyectarq_2024, Menem posó para la cámara y en una carta de presentación, indicó: “Soy Máximo Menem y me estoy postulando como Secretario General para el CARQ 2024″.

Máximo Menem oficializó su candidatura como Secretario General Instagram (@proyectarq_2024)

Mencionado como “estudiante de primer año”, el joven enumeró sus virtudes para calificar en el cargo: “Me encanta hacer deporte, estar al aire libre y ayudar a quien lo necesite, es por esto que me postulo como Secretario General, para así poder hacer un cambio en nuestra experiencia como alumnos, ayudándonos como comunidad a lograr nuestros objetivos”, sintetizó, con una clara misión de empatizar con el resto del alumnado y así ser un faro para ellos.

A sus 19 años, con un prometedor futuro por delante, el hijo de Cecilia Bolocco intentó captar votos, desde lo discursivo, e interpelar al resto de las personas que están en la universidad con el fin de lograr su cometido. “La vida es muy corta para perder el tiempo en cosas que no nos apasionen”, aclaró en una publicación de Instagram. Este podría ser el puntapié inicial para que el hijo menor de Menem comience una carrera vinculada a la política, al igual que lo hizo su padre, desde la militancia dentro en un centro educativo.