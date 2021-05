El emotivo mensaje de Máximo Menem a Cecilia Bolocco por su cumpleaños: “No puedo estar más orgulloso de ti”

Cecilia Bolocco cumplió 56 años y lo celebró rodeada de sus afectos y con emotivos mensajes que recibió de sus seres queridos, entre ellos de su hijo Máximo Menem, fruto de su relación con el fallecido expresidente Carlos Menem.

A través de su cuenta de Instagram, el joven de 17 años le dedicó a su mamá unas conmovedoras palabras que compartió junto a varias imágenes en las que se ve a la conductora y empresaria chilena en su época de esplendor como modelo.

“No puedo estar más orgulloso de ti” y “la mejor mamá del mundo”, fueron las frases que Máximo eligió, junto a imágenes retro de Bolocco en la playa, para saludar a la presentadora en un día tan especial.

El saludo de Máximo Menem para su madre instagram.com/maximobolocco

La empresaria y exmodelo y su único hijo mantienen una relación muy estrecha, de la que la ella se ha mostrado orgullosa en varias ocasiones. “¡Ser madre es sin lugar a dudas la mayor bendición de mi vida! Máximo me enseñó a reír desde el corazón, me abrió el alma y me enseñó a vivir”, expresaba el pasado mayo la conductora durante la celebración en su país del Día de la madre.

La familia sufrió un duro golpe en 2018 tras ser diagnosticado Máximo Menem de un tumor cerebral, del que logró recuperarse tras someterse a un tratamiento en Estados Unidos.

Tras la muerte del expresidente Carlos Menem, fallecido el pasado 14 de febrero, Cecilia Bolocco se refirió al vínculo del exmandatario con su hijo. “Obviamente a Máximo lo afectó su muerte mucho porque es una noticia dura de asimilar, pero tuvo la oportunidad de despedirse de él. Tuvo tiempo, momentos lindos, así que se quedó muy en paz”, aseguró en diálogo con el diario chileno El Mercurio.

Bolocco recordó que Máximo Menem viajó desde Chile hasta Buenos Aires para despedirse de su padre mientras estuvo internado en el sanatorio Los Arcos, en el barrio de Palermo. “Entendió que era el momento de que su papá partiera porque estaba sufriendo”, añadió. Además de la distancia, la relación entre Máximo y Carlos Menem nunca fue buena. El adolescente y su padre mantenían una comunicación débil y poco fluida.

