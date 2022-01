“Me desfiguró la cara”: Tamara Báez, la novia de L-Gante, contó que fue víctima de un grave ataque

Tamara Báez, influencer y pareja de Elian Ángel Valenzuela (más conocido como L-Gante), contó este miércoles que fue víctima de un acto de violencia que le dejó heridas en su rostro.

Activa usuaria de redes sociales, Báez compartió la historia de una seguidora que le preguntó qué se debería hacer ante un caso como el ocurrido en Corrientes, donde dos mujeres golpearon a otra de 18 años que quedó inconsciente en la vía pública.

Como respuesta, Tamara evocó una historia personal: “A los 15, una chica más grande que yo me había desfigurado la cara y sufrí muchísimo”. Y dio su contundente opinión sobre el tema: “No se peleen, queda feo y a veces hacen mucho daño. Yo creo que las personas así no se quieren ni ellas”.

La historia de Instagram donde Tamara Báez reveló el hecho de violencia del que fue víctima Instagram @tamarabaez13

En la siguiente historia de Instagram, la novia del referente de la “cumbia 420″ contó un detalle particular del momento en que sufrió la fuerte golpiza: “Me acuerdo que mientras me pegaba todas las demás grababan felices”. Con tristeza, recordó: “Yo no podía sacar mis brazos porque se sentó arriba mío”.

Para terminar su relato, sumó un mensaje de concientización: “Si ven a alguien que le están pegando, no se pongan a filmar el momento de mie... Separen y calmen las cosas”. Y advirtió que este tipo de situaciones siempre pueden tener un final indeseado: “Muchas veces, puede terminar todo muy mal con un solo golpe en la cabeza”.

El ataque fue en su adolescencia Instagram @tamibaez13

La decisión de Tamara Báez y L-Gante para proteger a su hija Jamaica

En septiembre de 2021, Báez y L-Gante se convirtieron en padres de Jamaica. Un mes atrás, la pareja reveló que debió tomar una drástica decisión para resguardar la seguridad de su hija.

La noticia trascendió cuando la joven influencer salió a pasear con su hija por el barrio donde vive y registró el momento en un video que compartió en su cuenta de Instagram. “Qué hermosa noche”, comentó para describir el la escena. Sin embargo, algunos de sus seguidores se preocuparon; en especial una fan que decidió enviarle un mensaje directo sobre los peligros de circular por la calle a esa hora y sin compañía.

“Dejá de andar en la calle sola que están pasando cosas horribles”, fue el texto que le llegó a Tamara en respuesta a su publicación. Fue así como reveló que tanto ella como la menor cuentan con custodia. “Muchos me mandaron esto”, señaló, y agregó: “Tranqui que siempre ando con seguridad, gente”. Por último, sentenció: “A mi beba la cuidamos re bien”.