Mercedes Ninci lloró al aire, se descompuso y debió ser internada: “Pensé que me moría”

Mercedes Ninci se descompensó en vivo mientras hablaba de la pobreza en las villas. La histórica periodista que recorre los barrios más carenciados del conurbano no pudo contener las lágrimas cuando en el programa Lo de Mariana (eltrece), que conduce Mariana Fabbiani, pasaban un reporte del incendio en la Cooperativa de Cartoneros de Quilmes. Después del programa se descompuso y tuvieron que llamar a una ambulancia.

“Me pone mal tanta pobreza, perdón. Los que recorremos las villas... la Villa Itatí es tremendo. Que les pase algo a esta gente tan honesta y tan laburante. No podemos seguir así, si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene no podemos seguir adelante. Ya estoy harta de lo descartable y la gente de esta villa es descartable”, dijo conmovida al ver las imágenes.

“No puedo más, empecemos por ayudar al otro. No importa si conviene uno o el otro, nadie trae la solución. Pongámonos el país en el pecho y empecemos a darle un plato de comida al que no tiene, no esperemos que todo lo hagan los políticos. ¡No lo van a hacer!”, agregó la periodista visiblemente quebrada.

Mercedes Ninci rompió en llanto en vivo por la pobreza: “Estoy cansada de lo descartable”

En el transcurso de la noticia se la pudo ver a punto de descompensarse y según trascendió, una vez que terminó el programa sintió un fuerte dolor de cabeza por lo que tuvieron que llamar a una ambulancia.

La noticia tocó mucho a la periodista, según reveló Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana (eltrece). Ahí la periodista Pía Shaw contó que se había comunicado con Ninci y le dijo que seguía mal y debía guardar reposo por sugerencia de los médicos. “Cuando yo salí del canal me enteré de esta noticia porque vi la llegada de la ambulancia, Mercedes cayó automáticamente en el piso, en el estudio de Mariana y decidieron trasladarla al sanatorio, ahí me comuniqué con Mercedes, ella me pide que por favor no lo cuente porque su mamá y su papá no sabían absolutamente nada y tampoco sus hijos, por lo menos para comunicarse con su hermano para que la acompañe”, contó Shaw.

“Pensé que me moría, que mis cuatro hijos se quedaban sin madre”, leyó el mensaje que le envió Ninci. En el transcurso del programa Shaw repasó la conversación y reveló el resto de las respuestas: “Ya estoy bien, pero hasta el sábado no me puedo mover. Un embole, no me dejan ir a trabajar, me tengo que quedar en reposo”.

