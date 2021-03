Carla Czudnowsky lloró en vivo al recordar a Juan Castro: “Él me enseñó todo”

A principios de 2000, Juan Castro brilló en la televisión por su estilo periodístico. Su muerte, a los 33 años, sacudió a colegas y amigos, entre los que se encontraba Carla Czudnowsky, una compañera con la que había generado un fuerte vínculo. Llena de nostalgia y tristeza por un nuevo aniversario del fallecimiento de Castro, la periodista no pudo evitar quebrarse al recordarlo en Vino para vos, el ciclo que Tomás Dente conduce en KZO.

En pocos años, Juan Castro había logrado posicionarse como uno de los periodistas más interesantes de la televisión y la radio argentinas. Cuando falleció, su programa Kaos en la ciudad, emitido por eltrece, estaba en su mejor momento. Sus adicciones, sin embargo, se interpusieron en su carrera y en su vida. El 2 de marzo de 2004, el periodista cayó desde el balcón de su edificio. Tres días después, luego de estar internado en cuidados intensivos del Hospital Fernández de Buenos Aires, Juan Castro murió.

“Con Juan hicimos Kaos en la ciudad en este mismo lugar, y él fue la persona que me enseñó el oficio”, le dijo Czudnowsky a Dente. “Más allá de que estudié periodismo y ya había laburado durante años, él se sentó con un cuaderno y me dijo: ‘Yo te voy a explicar cómo se hace un informe periodístico’. Con una birome y un cuaderno de espiral rayado me escribió en un papel como se hacía”, relató la periodista que hoy integra el equipo de Todas las tardes (elnueve).

“Cuando estaba por empezar mi primer programa como conductora, Juan me coacheó y me enseñó cómo se hace una entrevista mano a mano”, reveló después. “Me enseñó todo: desde las preguntas, el tono de la voz, si agarrás a la otra persona así, todo. Fue la persona que me presentó algunos de mis mejores amigos y a mi marido y padre de mis hijos desde hace 21 años”.

Más tarde, contó cómo recuerdan a Juan con otros compañeros del programa. “Con Ronnie Arias siempre decimos que siempre se cruza, siempre aparece. (…) Kaos es una de las cosas que disfruté mucho más después, otra de esas cosas que uno no registra mientras suceden”.

Luego, Dente leyó al aire un saludo de Mariano Castro, el hermano de Juan, y Czudnowsky dedicó tiernas palabras también para él. “Tenemos algo pendiente con Mariano, siempre hay que tener más tiempo. Es un ser que tiene esa misma luz que tenía Juan en su corazón. Lo que pasa es que la luz de Juan a veces era oscura. No dejaba de ser luz porque Juan era un ser muy luminoso, pero a veces era también una luz oscura y debe haber sido intenso ser el mellizo de Juan, como fue intenso ser amiga de Juan y ser productora de Juan, pero son esas cosas que elegiría mil vidas más”, finalizó, emocionada.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información