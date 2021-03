“Mi marido”: Sol Pérez habló de sus planes de casamiento con su novio

Sol Pérez está en pareja desde fines de 2019 con el empresario Guido Mazzoni, pero todavía no había blanqueado sus planes y proyectos a futuro con el hombre a quien llama en la intimidad “mi marido”.

La modelo y participante de MasterChef Celebrity 2 dialogó con el medio Ciudad Magazine y contó que ya hablan de ser padres y de casarse con Mazzoni.

“Compartimos muchas cosas, convivimos hace casi dos años. Tenemos ideas de compartir cuestiones económicas a futuro, como que si compramos algo tiene que ser para los dos, para nuestros hijos. Ya tenemos la idea de formar familia, somos los dos familieros y siento que su familia es mi familia, y capaz que a él le pasa lo mismo”, dijo Pérez, y admitió que al principio de la relación no creía que iba a durar tanto junto al empresario.

De esos primeros meses de pareja, recordó: “Nos conocimos y nos peleamos en la primera temporada de Mar del Plata, que fue muy fuerte para él, pero al volver no nos separamos más. Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable, nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más”.

“A mí me costó tanto encontrar una persona con la que me sienta bien como para tener proyectos a futuro. Tuve noviazgos que estuvieron bien para el momento, pero no sentía que quería dar todo de mí o involucrarme con su familia, pero con Guido me pasa todo lo contrario”, confesó la modelo.

También admitió que junto a Mazzoni ya piensan en un eventual casamiento. “Es más, en la intimidad a Guido le digo ‘mi marido’, y no lo digo en televisión porque va a pensar que soy una loca que quiere marcar territorio. Él no tiene hijos y estuvo solo durante 17 años, y pasó de eso a estar en pareja con una persona del medio como yo, con toda la exposición y lo que conlleva. Además de eso, convivir conmigo... Ese primer verano fue un montón para él. Hay que saber llevar el medio como pareja de alguien tan expuesta como yo”, se sinceró la integrante de MasterChef Celebrity.

El pasado 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, el dueño de la cadena de gimnasios BIGG CrossFit le dedicó a Sol Pérez una tierna postal en Instagram, con el mensaje: “¡Feliz día amore! Te amo”. La modelo no dudó en contestar con un contundente: “Feliz día amor de mi vida”.

LA NACION