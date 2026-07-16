Mia Khalifa apostó contra la selección argentina, perdió dinero y culpó a Lionel Messi

Mia Khalifa volvió a causar polémica en las redes sociales luego de apuntar contra Lionel Messi tras el triunfo de Argentina frente a Inglaterra. Desde el inicio del Mundial 2026, la actriz de cine para adultos se manifestó en contra de la albiceleste y el miércoles 15 de julio no fue la excepción. Según dijo, no quiere ver más al 10.

En la previa del partido por la semifinal de la Copa del Mundo, Khalifa apostó dinero a favor de Inglaterra y, como el resultado del 2-1 a favor de la Argentina no la favoreció, no ocultó su malestar.

El descargo de Mia Khalifa tras el partido entre Argenitna e Inglaterra (Fuente: Captura de pantalla - X)

“Hinchar por alguien en este partido es como en las elecciones de 2024. Sombrío. Desolador. Deprimente. Sepan que, incluso con todo eso en contra de Inglaterra, prefiero mil veces verlos en Nueva York enfrentándose a España antes que ver a Messi un minuto más en este Mundial“.

En tanto, justificó su punto de vista: “No le tiro hate porque sea fanática de Ronaldo, ni de nadie en particular, para el caso. Le tiro hate por lo sucio que es el equipo de Argentina. Prefiero ver a una superpotencia colonial avanzar en el Mundial antes que a esos guerreros del VAR”. Luego de que realizó su posteo en su cuenta de X, los usuarios no tardaron en manifestarse a favor y en contra en la sección de comentarios.