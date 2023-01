Michelle Yeoh ganó su primer Globo de Oro, intentaron cortar su discurso y su reacción sorprendió a todos: “Cállense”

escuchar

Con el cambio de año llegó una nueva temporada de premiaciones y, una de las primeras, fue la ceremonia de los Golden Globes. A pesar de que la edición del 2022 fue boicoteada por la audiencia debido a la falta de diversidad entre los organizadores, la noche del 2023 transcurrió sin demasiados problemas y dejó a los fans del mundo del espectáculo con más de un momento para recordar. Uno de ellos fue la cómica reacción de Michelle Yeoh, ganadora del premio a Mejor actriz de comedia, cuando intentaron cortar su discurso de aceptación.

El discurso de Michelle Yaoh durante los Golden Globe

El martes por la noche, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, California, se vio invadido por una gran cantidad de artistas y diversas figuras del mundo del cine que se reunieron para premiar y conmemorar las mejores obras del 2022.

Desde el inicio de la alfombra roja hasta la entrega de los últimos galardones, usuarios de todo el mundo utilizaron las redes sociales para comentar los looks de las celebridades, referirse a quien debería o no debería haberse recibido una nominación y hacer eco de los momentos más divertidos. Dentro de este último grupo se destacó el discurso de Michelle Yeoh, el cual se volvió tendencia en cuestión de horas.

Michelle Yeoh posó con su primer Golden Globe Chris Pizzello - Invision

La actriz de 60 años oriunda de Malasia se subió al escenario para aceptar el premio a Mejor actriz de una película comedia o musical, el cual ganó gracias a su rol como Evelyn Wang en el film Everything Everywhere All at Once, producido por la compañía independiente A24. Este es su primer galardón tras más de cuatro décadas en el mundo del espectáculo y el entretenimiento.

Ya sobre el escenario y con la estatuilla en la mano, dijo: “Solo voy a quedarme aquí y asimilar todo esto. Cuarenta años... No dejaré pasar esto. Gracias Hollywood por concederme este honor. Fue un viaje asombroso y una lucha increíble para estar hoy acá. Pero creo que valió la pena”.

Michelle Yeoh ganó gracias a su rol en Everything everywhere all at once

“Recuerdo que cuando llegué por primera vez a Hollywood, fue un sueño hecho realidad… hasta que llegué aquí. Vine aquí y me dijeron: ‘Eres una minoría’”, relató, sobre su experiencia como mujer inmigrante que intenta hacerse un nombre en Estados Unidos. Y continuó: “Con el paso del tiempo, los años se hicieron cada vez más grandes y las oportunidades, más pequeñas. Y llegué a un punto en el que pensé: ‘Al menos tuve una muy, muy buena carrera’”.

No obstante, su recorrido aún no había terminado. “Llegó el mejor regalo: Everything Everywhere All at Once”, comenzó, pero debió frenar cuando, desde la producción, empezaron a hacer sonar una suave melodía para que le pusiera un final a su discurso. Sin dejarse avasallar, replicó con humor: “Cállense... Puedo darles una paliza. Y es en serio”.

Michelle Yeoh, en el centro, en una escena de "Everything Everywhere All At Once". (Allyson Riggs/A24 vía AP)

Luego de las risas y cuando la dejaron continuar, manifestó: “Gracias A24 por creer en estos dos genios tontos, increíblemente inteligentes y maravillosos (los directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert), quienes tuvieron el coraje de escribir sobre una inmigrante muy común, una mujer anciana, una madre, una hija. Me dieron el regalo de interpretar a esta mujer que resonó tan profundamente conmigo y con tanta gente porque, al final del día, en cualquier universo en el que estuviera, estaba luchando por amor, por su familia”.

Finalmente, se despidió de sus coestrellas -Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan- y expresó: “Esto también es para todos los hombros sobre los que me paro, todos los que vinieron antes que yo, los que se parecen a mí y todos los que emprenden este viaje conmigo”.

Con este premio, Yeoh se acerca un paso más a la posibilidad de ser parte de la terna de los Óscar, los cuales tendrán lugar a mediados de marzo.

LA NACION