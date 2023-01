¿Palito para Shakira? El tuit de Gerard Piqué tras el anuncio de la Session con Bizarrap

escuchar

Este miércoles por la noche, Shakira y Bizarrap darán a conocer la sorpresa con la que mantuvieron en vilo a sus admiradores durante los últimos días. El productor y DJ argentino anticipó que la próxima protagonista de sus famosas Music Sessions sería la cantante colombiana, aunque no proporcionó muchos más detalles sobre la noticia. En tanto, sobre las playas de Mar del Plata sobrevoló una avioneta con una campaña publicitaria levemente reveladora, que anunció el título que llevaría la canción de ambos, de la cual se filtró una posible letra a través de las redes sociales que apuntaría contra Gerard Piqué. Tras la publicación, el futbolista catalán escribió un tuit que iría dirigido a la madre de Sasha y Milan.

Sobre la costa argentina, y replicado en Miami, apareció una avioneta que desplegaba un cartel con el que sería el título de la canción que la intérprete de “Ojos así” estrenaría con Bizarrap próximamente: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú”, y añadía la fecha del 11 de enero de 2023. Es decir, se estima que los dos artistas lanzarán el tema esta noche.

Una avioneta sobrevoló las playas argentinas con un mensaje de Shakira.

¿Payasos?

Tras el anuncio de la colaboración entre Shakira y Bizarrap, con indicios de que se trata de su session #53, Gerard Piqué hizo una publicación a través de su cuenta de Twitter, que constó de cuatro emoticonos consecutivos: una carpa de circo, un caballo de carrusel, una cara de payaso y una rueda de la fortuna. En este contexto, los seguidores del culé señalaron que se trataría de una indirecta para su expareja, tras la polémica y mediática separación. Dicho de otra forma: ¿les está diciendo “payasos?”.

El tuit de Gerard Piqué que podría ser una indirecta para Shakira. Twitter: @3gerardpique

Se filtró la presunta letra de la canción

Ante la incertidumbre por la espera de los seguidores de ambos artistas, se filtró una letra en las redes sociales que presuntamente correspondería al tema que Shakira lanzaría junto a Bizarrap. Según los tuits de los usuarios, las frases que incluiría la canción serían: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”. Una supuesta indirecta al futbolista del F.C. Barcelona, de quien la cantante colombiana se separó hace tan solo unos meses.

Filtraron la presunta letra del nuevo tema de Shakira y Bizarrap. Twitter: @LorenzoShak_

Los usuarios de Twitter apuntaron contra el catalán: “Si con las otras canciones te dejaron en jaque, con Bizarrap te quedarás en mate, mi rey” o “la barrida que te va a dar Shakira con Bizarrap ni Sergio Ramos te la dio”, señalaron.

Además de asociar las letras de sus canciones, los fanáticos de la intérprete de “Ojos así” advirtieron que un post de Instagram en año nuevo también iría dirigido al futbolista. “Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque nos hayan traicionado, hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando”, reflexionó. Y cerró: “Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”.

