Miley Cyrus estrenó un video con un manifiesto feminista y revolucionó las redes

Lo venía anticipando en las redes sociales: su nuevo video daría que hablar. El que avisa, no traiciona, dice el dicho, y es lo que pensamos todos cuando vimos la nueva propuesta de Miley Cyrus : "Mother's daughter" ("La hija de su madre").

La canción es explícita: "Don't fuck with my freedom" ("No te metas con mi libertad"), y ya se convirtió en bandera de la lucha contra la prohibición del derecho al aborto, un tema candente en los Estados Unidos tanto como en la Argentina. Por estos días, mientras en el Congreso nacional se discute la legalización del aborto, en algunos estados norteamericanos como Alabama, Misisipi y Georgia, el aborto se prohibió incluso en los casos de violación. No fueron pocos los artistas que levantaron la voz en contra de estas medidas.

Sin dudas, la canción de Miley Cyrus está dirigida a repudiar las leyes que condicionan derechos de las mujeres y va más lejos, repudiando el machismo explícito e implícito en la cultura de la imagen: Cyrus invitó a participar de su video a la modelo trans Casil McArthur, a Aaron Philip XL, modelo transgénero y discapacitada que se convirtió en un mensaje contra los estereotipos de belleza, y a Amazon Ashley. Todas juntas rechazan a aquel que "se meta con su libertad". Frases comunes a todas las marchas feministas se ven inscriptas en los cuerpos de las protagonistas del video o son expuestos en placas de colores: "Mi cuerpo, mis reglas"; "No soy un objeto"; "El pecado está en tus ojos".

Vestida con un traje de látex rojo, la cantante habla del empoderamiento femenino y expone todo lo que hasta la actualidad sigue siendo tabú: el cuerpo y el deseo de la mujer, la naturaleza femenina, la menstruación, el goce.

Por último, Miley invoca enseñanzas de su madre, quien también aparece en el video, conteniéndola, a su hija y a todas las mujeres que están expresándose en el set de filmación. La sororidad hecha videoclip.

Con el hashtag #Mothersdaughtervideo, el clip se convirtió en Trending Topic global en muy poco tiempo. Volvió la Miley más combativa.