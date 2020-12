Dalma Maradona publicó un video en sus redes sociales en el que Diego canta con Claudia Villafañe en brazos Crédito: Instagram

Dalma Maradona sigue compartiendo emotivas fotografías y videos con su familia en las redes sociales. Esta vez, la hija mayor de Diego subió imágenes de 1994 en las que se ve al Diez, quien falleció en noviembre pasado, cantando junto a Claudia Villafañe y Gianinna.

Todo comenzó con un pedido especial. Recorriendo Instagram, Dalma había llegado al video, al parecer inédito para ella, pero luego lo perdió de vista. Entonces, le solicitó a sus 1,6 millones de seguidores que la ayudaran a conseguirlo. "¡Ayer en la lupita me apareció un video de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los cuatro! Ellos están de espaldas y Giani mini tomando mate. Creo que era del '94, pero no estoy segura. ¡Lo quiero tener! ¿Me ayudan? Otro datazo: ¡Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema! ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más".

En el video se escucha a Diego entonando una canción de Cristian Castro Crédito: Instagram

El amor de los fanáticos por la hija del crack es evidente y Dalma solo debió esperar dos horas para que le acercaran el viejo registro familiar."Video encontrado. Gracias a todos los que me lo pasaron. Ya me lo guardé", anunció Dalma, quien compartió las íntimas y divertidas imágenes en sus historias.

En el video, autoría de El Gráfico,se lo ve a Diego de espaldas a la cámara con una remera de Argentina, mientras que Claudia está sentada en su regazo, abrazándolo. Delante de ellos están Dalma y Gianinna, de siete y cinco años respectivamente.

Dalma Maradona compartió un video inédito junto a Diego, Claudia y Gianinna cantando en 199 00:59

Video

El astro del fútbol comienza a cantar la canción "Nunca voy a olvidarte" de Cristian Castro. "El tiempo que duró nuestro...", entona, mientras que Gianinna, que estaba tomando mate, completa la frase y dice: "Amor".

En medio de la situación, Dalma se acerca a su hermana y la reta por algo, a lo que Gianinna le responde que la deje tomar mate. Para evitar que las niñas peleen, Diego interviene y le consulta a su hija mayor:"Dalma, ¿cómo era la canción de ayer, mami?".

La familia continúa cantando una canción de Franco de Vita, hasta que Diego le pide a Gianinna que comparta la infusión. "¿Qué? ¿No me dejás tomar?", se molesta la niña, a lo que el exdirector técnico de la Selección le comenta:"Bueno, tomá el mate y pasalo".