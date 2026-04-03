Olivia Rodrigo anunció el lanzamiento de su nuevo álbum y confirmó la fecha de estreno

Olivia Rodrigo está de vuelta. Tras el éxito de Sour (2021) y Guts (2023), la cantante de 23 años anunció el lanzamiento de su tercer álbum titulado You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love. Confirmó que estará disponible a partir del domingo 12 de junio y la reacción de los fanáticos no se hizo esperar.

El jueves 2 de abril, la exprotagonista de High School Musical: La serie revolucionó las redes al publicar la portada de su nuevo disco. Apareció de cabeza, colgada en una hamaca, vestida con un vestido rosa con solapa y mangas blancas, medias largas y zapatos de charol negro, con el cielo azul de fondo. “Mi tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (“Parecés bastante triste para ser una chica tan enamorada”, traducido al español), sale el 12 de junio", escribió en Instagram, red social en la que acumula 39 millones de seguidores.

Olivia Rodrigo anunció el lanzamiento de su nuevo disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

“Estoy muy orgullosa de este disco y ¡tengo muchísimas ganas de que lo escuchen! ¡Ya disponible para reservar!“, sentenció. El posteo tuvo 5.4 millones de ”Me Gusta" y la emoción de los fanáticos no tardó en quedar reflejada en los comentarios. “¡Por fin! Contando los segundos para tu nueva música pop rock, princesa, te amo“; “Este es el mejor día de mi vida”; “Esto es lo que quieren los fans” y “Ya estoy llorando”, escribieron.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar al anuncio de la cantante (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

La cantante confirmó que su disco, producido por Dan Nigro, con quien ya trabajó en Sour y Guts, tendrá “canciones de amor tristes”. “Me di cuenta de que todas mis canciones de amor románticas favoritas eran hermosas porque tenían un matiz de miedo o anhelo”, sostuvo en una entrevista con British Vogue.

El álbum sale el 12 de junio, pero ya se encuentra disponible para reservas (Foto: Instagram @oliviarodrigo)

Si bien el estreno es el 12 de junio, el nuevo disco de Olivia Rodrigo ya se encuentra disponible para pre-guardar en Spotify y Apple Music y está habilitada la reserva en formato CD, vinilo y cassette a través de su sitio web oficial. Los ejemplares firmados por la artista ya se encuentran agotados. También se puede adquirir el merchandising, desde buzos hasta remeras, medias y una gorra.