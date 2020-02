Montaña Rusa: el emotivo reencuentro del elenco a 26 años de su estreno

Betina O´Connel, Celeste Pisapia, Nancy Dupláa, Diego Ramos, Claudia de la Calle, Sebastián de Caro, Gastón Pauls y Sebastián Prol Crédito: Instagram

26 de febrero de 2020 • 17:50

Corría el mes de marzo de 1994 y una serie juvenil estaba a punto de estrenarse en Canal 13. El elenco estaba integrado por adolescentes, la mayoría de ellos debutantes en las lides del espectáculo.

La ficción se llamaba Montaña Rusa y se convirtió en un rotundo éxito entre los jóvenes noventosos. 26 años después, parte importante del elenco -casi todos famosos en estos tiempos- se volvió a reunir y las fotos que subieron a Instagram generaron nostalgia y emoción en los antiguos televidentes de la serie.

Tal como ocurrió hace pocos días con el sexteto actoral de la estadounidense Friends, que se reunieron y se sacaron fotos para las redes sociales, ahora les tocó el turno a los actores y actrices que protagonizaran la reconocida tira local.

El elenco se expresó su cariño en los posteos que realizaron en las redes Crédito: Instagram

"Amarlos. Siempre. Por siempre". Escribió Gastón Pauls junto a la foto en que se veía reunidos a parte del grupo original de la serie: Celeste Pisapia, Pablo Ramos, Betina O'Connel, Nancy Dupláa, Claudia de la Calle, Sebastián Prol y Sebastián De Caro.

En la serie, que se transmitía a las 7 de la tarde con la pegadiza canción "Todo cambia", interpretada por Man Ray, también actuaban futuras figuras reconocidas del espectáculo como Carla Peterson, Malena Solda y Diego Olivera. Además, estaba Eric Grimberg, que abandonó pronto el mundo del espectáculo.

Los actores subieron las fotos de su reencuentro en Instagram Crédito: Instagram

"Sigue pasando... los amo, amigos", escribió Dupláa en su cuenta de Instagram, al lado de la misma foto subida por Pauls, su pareja de aquellos años.

La que publicó una foto diferente del grupo en su reunión fue Pisapia, que agregó como leyenda "Tan lindo verlos", junto al emoji de un corazón.

El elenco original en los años 90 Crédito: Instagram

Debajo de cada uno de estos posteos en la red social los fanáticos de aquella clásica serie guionada por Jorge Maestro y Sergio Vainman escribieron mensajes de nostalgia y pedidos de regreso a realizar el envío. "Amaba verlos. Hasta tuve un novio porque era parecido a Gastón Pauls", escribió una usuaria.

En la misma tónica, una seguidor de Pauls escribió: "Si vuelve Friends debería volver Montaña Rusa. No sé, digo, me parece". y más tarde otros usuarios agregaron: "Son parte de mi adolescencia, los amo"; "Era hermoso llegar de la escuela y verlos"; "Qué hermosa adolescencia me hicieron pasar".