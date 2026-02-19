El thriller alemán de seis episodios que está en Netflix y se convirtió en un fenómeno global

El thriller es uno de los géneros que más acapara la atención del público, sobre todo si se trata de una producción que acaba de estrenarse; y este es el caso de Unfamiliar, la serie alemana que desembarcó en Netflix el 9 de febrero y ya es todo un fenómeno global. Tanto es así que quienes la vieron se preguntan si la ficción de espías tendrá segunda parte.

Creada y dirigida por Paul Coates, sigue en seis capítulos a Meret (Susanne Wolff) y Simon Schäfer (Felix Kramer), una pareja que vive en Berlín y dirige una casa de seguridad secreta apodada “El Nido”, un refugio para agentes, desertores o informantes que necesitan desaparecer del mapa. Sin embargo, para el resto del mundo, y especialmente para su hija de 16 años, Nina, son dos personas comunes.

Todo cambia la noche del cumpleaños de Nina. Un hombre herido llega para pedir refugio, pero los Schäfer notan algo extraño: sus heridas son autoinfligidas. Pronto descubren que no es un cliente, sino un mensajero (y potencial asesino) enviado por Josef Koleev, un alto mando de la inteligencia rusa (GRU) con el que tienen una cuenta pendiente desde hace 16 años.

“Los exespías Simon y Meret Schäfer, que gestionan un refugio seguro en Berlín, ven cómo su tranquila vida se desmorona cuando reaparece una misión pasada en Bielorrusia, obligándolos a esquivar asesinos y agentes rusos mientras enfrentan secretos de su matrimonio”, dice la sinopsis oficial con la que el gigante del streaming invita a darle play.

“La clase de inusual thriller que expone en su primer episodio la historia justa para enganchar al espectador, a la vez que le deja en la oscuridad sobre las cosas sin hacerle sentir que está siendo manipulado”; “Coates maneja con eficacia ese combo de influencias y es gracias a eso que Unfamiliar es una serie medianamente entretenida, inteligente y con cierta sofisticación visual” y “Aunque su punto de partida pueda parecer reiterado, Unfamiliar logra sostener el interés. No busca redefinir el género, sino ejecutarlo con precisión”, son algunas de las críticas que recibió de especialistas en el sitio web FilmAffinity.

A raíz del furor que causó, el productor Andreas Bareiss se refirió a la posible continuidad de la serie en diálogo con el medio alemán The Spot. “Nos gustaría mucho continuar la serie y supongo que Netflix también estará interesado. Pero al final del día, los espectadores decidirán”, subrayó.

Tres thrillers de Netflix que no te podés perder si te gustó Unfamiliar

1. El muro negro (2025)

Un misterioso muro rodea su edificio de la noche a la mañana, por lo que Tim y Olivia deben unirse a sus vecinos para escapar con vida. Duración: 1 h 40 min. Ver El muro negro.

2. El cuco de cristal (2025)

Una joven doctora sufre un infarto que la obliga a someterse a un trasplante de corazón. Aun convaleciente, la joven es visitada por la madre de su donante, quien la invita a conocer el pueblo natal de este, en donde yace un antiguo misterio. Duración: seis episodios. Ver El cuco de cristal.

3. La trampa (2024)

Un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de una trama oscura y siniestra. Duración: 1 h 45 min. Ver La trampa.