Matteo Bocelli: cómo prepara su debut en la Argentina, por qué canta en español y el consejo de su padre famoso

Es el hijo del tenor Andrea Bocelli y elige llevar una carrera independiente y con identidad propia; el 1° de marzo presentará oficialmente Enamorarse, su último álbum, en el Teatro Coliseo

Para LA NACION Pablo Mascareño Escuchar Nota

Habla muy bien español, aunque, durante la charla con LA NACION, lo alternará con el inglés. Casi nada de la lengua italiana se filtrará en su argot, aún cuando se trate de su idioma natal.

Matteo Bocelli nació hace 28 años en Forte dei Marmi, en la Región Toscana, elegida por su padre, el cantante Andrea Bocelli, como residencia, al igual que otros artistas ilustres, como el escultor británico Henry Moore.

“Es el área donde nací y que amo”. Al momento de esta entrevista, Bocelli se encuentra a una hora de la ciudad de Florencia, cuna del Renacimiento, por cierto, un sitio bien inspirador, tanto como Pisa, distante a solo treinta minutos de su casa.

El músico reside en Italia, su país natal, pero vive gran parte del año viajando por el mundo C+G Prensa

“Mi español no es divino”, enfatiza Matteo Bocelli, quien el próximo 1| de marzo se presentará en Buenos Aires por primera vez en vivo, en la bella y espaciosa sala del Teatro Coliseo.

El concierto se convertirá en un buen modo para presentar oficialmente Enamorarse (Universal Music Argentina), edición exclusiva en español de su álbum Falling In Love.

“Amo cantar mi historia, mis canciones, pero también aquellas que son clásicos, lo que las personas pueden identificar conmigo”, explica el artista, que el domingo será una de las estrellas de la gala de apertura de la nueva edición del Festival de Viña del Mar (Chile), que también contará con la presencia de Gloria Estefan.

De hecho, fue su participación de hace dos temporadas la que lo incentivó para grabar la versión en español de su último material. En aquella oportunidad, compartió el escenario de la Quinta Vergara junto a su padre.

Elecciones

“El público me pide canciones como ‘Quando, quando, quando’ o ‘Caruso’, títulos que amo mucho”. Estos cortes forman parte del flamante álbum que contiene 12 tracks.

-¿Cómo elegís tu repertorio, tanto en lo que concierne a la grabación de álbumes como a la estructura de tus conciertos?

-Siempre me fue natural mostrar las canciones pop que escribo y sumarlas a los clásicos. Nací con un padre que cantaba en la ópera y, al mismo tiempo, trabajaba en el piano bar, donde tenía que cantar los clásicos italianos. El concierto lo armo de manera muy natural y, como soy curioso,-¿se dice así?-, me interesa ver qué sucede con el público, si me van a aceptar, porque, cada país tiene una energía diferente.

Bocelli es consciente que “la cultura de Argentina es muy cercana a la nuestra, pero, una primera vez es muy especial”. Alguna vez pisó esta tierra, pero “muy rápidamente”. Así que su inminente llegada a Ezeiza tendrá ribetes de estreno.

-A priori, ¿qué expectativas tenés con respecto a tus seguidores argentinos?

-Los imagino muy cerca de mí y, probablemente, tenga que tener en el set list, un repertorio con canciones más italianas que serán muy apreciadas, pero, lo más importante es ser auténtico, natural, esa es la manera más verdadera de relacionarse con el público.

A los 28 años, Matteo Bocelli conoce de escenarios importantes y audiencias masivas C+G Prensa

Su fluido español se debe a su formación en la escuela media, donde el estudio del idioma era una práctica obligatoria. “Es un idioma que siempre me gustó mucho, básicamente por su musicalidad, por eso me gusta aprender canciones en español y cantarlas”.

Sorprende al reconocer algunas de las partituras que cantaba siendo casi un niño: “Bésame mucho”, “Cuando me enamoro”, “Somos novios”. “Mi experiencia en Viña del Mar fue muy buena para todo esto”.

-Dada tu edad, la inclinación por la canción romántica, ¿es influencia paterna?

-En parte sí, pero también hay algo natural mío. Siempre fui un chico romántico, que prefería hablar con sus amigos antes que ir a bailar a una disco.

Es momento de ponerlo a prueba. El cronista le muestra un mate y Bocelli no duda en sonreír y afirmar: “Es un mate, ¿no?, me gusta”. Rápido de reflejos, sabe cómo desviar la charla cuando se le pregunta por su situación sentimental: “No tengo pareja, soy demasiado joven”.

Lo que se hereda...

-Tu padre es muy querido en buena parte del mundo, incluyendo a nuestro país, donde ha cosechado a un público muy fiel. ¿Cómo es llevar el apellido Bocelli? ¿Es un peso, una responsabilidad?

-Tengo que estar orgulloso de mi apellido. No lo siento como una responsabilidad, porque debemos hacer lo que es más natural y auténtico para nosotros. Me gustaría hacer siempre música y a mi manera; cuando se tiene una pasión verdadera no hay que tener miedo, se debe hacer.

-Entiendo que alejar algunos temores también implica no limitarse ante la posible comparación entre padre e hijo.

-Todos somos diferentes. Si tengo que compararme a alguien, debería ser con todos los artistas del mundo. ¿Por qué la comparación sería con mi padre y no con los demás músicos? El challenge (desafío) tiene que ser con tu propia alma, con uno mismo.

Matteo Bocelli junto su padre, en una reciente entrega de los Oscar Ashley Landis - Invision

-Dado el ecosistema familiar en el que te criaste, ¿alguna vez tuviste algún tipo de duda vocacional?

-Siempre he hecho música, a los seis o siete años empecé a estudiar y a tocar el piano; cantar fue algo que comencé a hacer solo o, quizás, con mi mamá cerca, porque en la habitación de mi papá siempre había muchas personas. El problema no era cantar enfrente de mi padre, sino enfrente de todos los que siempre lo visitaban; con mi madre había otra intimidad.

Su madre, Enrica Cenzatti, quien estuvo casada con el tenor Andrea Bocelli durante una década, mantiene un estricto bajo perfil. Fue ella quien incentivó a su hijo a cantar en solitario, lejos de la figura paterna tan poderosa.

Matteo, siendo muy joven, comenzó a transitar su propia carrera bajo el registro de tenor, pero, rápidamente, se alejó de la lírica con la que su padre transitó buena parte de su carrera.

A los 12 años, Andrea Bocelli, como consecuencia de un accidente deportivo, perdió la visión. Sin embargo, su condición no le impidió desarrollar una trascendente trayectoria profesional a nivel internacional y con un prestigio muy bien ganado: “Honestamente, nunca fue un límite, siempre pensé que él, a pesar de ser no vidente, ha hecho lo que quiso, hasta andar en bicicleta, nunca tuvo limitaciones; yo tengo más limitaciones que él.

-Tu padre, ¿andaba en bicicleta?

-Por supuesto y también en rollers. Con nosotros, siempre fue muy normal.

Antes de finalizar la charla, Matteo Bocelli recuerda una máxima que su padre le inculcó y que trata de respetar en cada desafío que atraviesa: “Me dijo: ‘no importa lo que hagas, sino el amor que pones en hacerlo’”.