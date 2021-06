Moria Casán confirmó su romance con Fernando “Pato” Galmarini: “Había tensión”

Moria Casán fue vista caminando junto a Fernando “Pato” Galmarini en la zona de Villa La Ñata, en Dique Luján, y rápidamente se desataron los rumores de romance. Sin vueltas, la diva confirmó que está disfrutando de la compañía del dirigente político, padre de Malena Galmarini y suegro de Sergio Massa. Hace 30 años coincidieron en televisión y ahora se reencontraron.

“La One” habló con Los ángeles de la mañana (eltrece) vía WhatsApp y blanqueó la relación: “Crush total con Galmarini”. Así asumió que hubo un “flechazo y amor a primera vista” con quien se desempeñó como secretario de Deportes durante la primera presidencia de Carlos Menem.

Moria Casán contó cómo surgió su romance con Fernando Galmarini - Fuente: eltrece

Casán también contó que, durante la cuarentena, Galmarini fue su “profe virtual de historia del peronismo”, y a través de sus charlas surgió la química. Sin embargo, su vínculo comenzó tres décadas atrás: el exfuncionario fue uno de los invitados del famoso programa de la diva, A la cama con Moria, en 1991 en el antiguo Canal 9.

“Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, bromeó Moria, fiel a su estilo de “lengua karateca”. Recordemos que su última pareja oficial fue el artista plástico Humberto Poidomani, con quién “se casó” de forma simbólica en diciembre de 2019.

Aquella “unión espiritual” que llevaron a cabo en Florencia, Italia, no duró mucho porque tres meses más tarde se desató la pandemia de Covid-19 y no pudieron sostener la relación a distancia. De todas maneras, Casán aclaró en distintas entrevistas que mantuvieron un vínculo muy profundo y nunca perdieron el humor sobre su “matrimonio”: “Me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, dijo Moria en junio del año pasado en Podemos Hablar.

