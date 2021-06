El consejo que le dio Santiago del Moro a Claudia Fontán antes de ser eliminada de MasterChef Celebrity

En un atípico miércoles de eliminación, la participación de Claudia “La Gunda” Fontán llegó a su fin en la segunda temporada de MasterChef Celebrity. Aunque la actriz logró brillar las semanas posteriores al escándalo por el caramelo que derramó en el piso, su paso por el reality fue empañado por las críticas desde aquel fatídico día. El periodista Adrián Pallares reveló cuál fue el consejo que le dio Santiago del Moro cuando vio que iba a usar el toffee que recogió del suelo.

En Intrusos (América), repasaron las polémicas en torno al “caramelo-gate” y Pallares aseguró que el conductor del ciclo fue el primero que advirtió el error de Fontán. “El día que nace toda esta historia, cuando se le cae el caramelo al piso, ella lo junta con sus manos, y después lo pone en la preparación, Del Moro la ve porque estaba parado a dos metros”, relató el periodista.

Qué le dijo Santiago del Moro a Claudia Fontán el día que levantó el caramelo del piso - Fuente: América

“Se le acercó y le dijo: ‘Gunda, no vas a juntar eso’, y ella le dice: ‘No, no, no lo voy a juntar’”, detalló. Y luego dio a conocer la sugerencia el conductor le habría hecho a la actriz: “Él le aconsejó: ‘Si lo vas a usar, pedí disculpas, y si es necesario, llorá’”. Pallares aseguró que la exparticipante asintió y después pasó todo lo que se vio en la pantalla.

“Del Moro le tiró un salvavidas, como diciéndole ‘esto es televisión, te filmaron, bueno, ya está’”, enfatizó, y resaltó el vínculo que existe entre Del Moro y Fontán por compartir las mañanas de FM La 100: el conductor en El Club del Moro y ella en No está todo dicho.

Claudia Fontán fue eliminada este miércoles de MasterChef Celebrity Prensa Telefe

Cabe agregar que “La Gunda” terminó la noche del miércoles como la nueva eliminada de MasterChef Celebrity, y antes de su partida reflexionó sobre su “noche negra”: “Después del episodio que hubo podría haber dicho ‘listo, me voy’, pero me la banqué, me quedé y cociné, y creo que mi mejor proceso lo hice a partir de eso”.

Tras su salida, la gran final del certamen tendrá lugar el jueves 24 de junio por la pantalla de Telefe: hasta el momento los cuatro semifinalistas que siguen en carrera son Cande Vetrano, Sol Pérez, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa.

