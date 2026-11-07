Murió a los 56 años Gabriel González Abat, actor de Señorita Maestra

Murió el actor Gabriel González Abat a los 56 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices en un comunicado en su sitio oficial. “Despedimos con profundo pesar al actor Gabriel González Abat, quien desarrolló su trayectoria en TV, cine y teatro. Inició su carrera durante la infancia y fue especialmente recordado por su interpretación de Canuto en Señorita maestra”, expresaron desde la entidad.

Además, informaron que su velatorio se realizará este sábado 7 de noviembre, de 17 a 21, en Quilmes 305, esquina Pagola, en el barrio porteño de Parque Patricios.

El actor fue despedido en redes sociales por la Asociación Argentina de Actores y Actrices (Foto: Captura de pantalla de X)

Tras conocerse la noticia, algunos de sus antiguos compañeros de Señorita Maestra expresaron su tristeza y lo recordaron con mensajes cargados de afecto. Uno de ellos fue Omar Lefosse, quien interpretó a Palmiro Caballasca en la ficción. “No lo puedo creer, hace poco estuvimos hablando por mensaje recordando viejos tiempos. Dios te bendiga, querido Gabrielito”, expresó.

Por su parte, Laura Tuny, recordada por interpretar a Etelvina, también le dedicó unas palabras de despedida. “Que descanses en paz querido Gabriel, el Canuto más adorable”, escribió. A ellos se sumaron mensajes de personas que lo recordaron con cariño por sus innumerables papeles en televisión, cine y teatro.

Quién era Gabriel González Abat, el actor que interpretó a Canuto en Señorita Maestra

Gabriel González Abat interpretando a Canuto (Foto: Captura YouTube)

Nacido el 4 de febrero de 1970, Gabriel González Abat comenzó su trayectoria artística cuando todavía era un niño. Sus primeros pasos en la televisión estuvieron marcados por una oportunidad que definiría buena parte de su carrera: fue seleccionado por la directora María Herminia Avellaneda entre miles de chicos para integrar el elenco de Señorita Maestra.

En aquella ficción infantil interpretó a Canuto, uno de los personajes que permanecieron en la memoria de los televidentes y que lo convirtió en un rostro reconocido de la televisión argentina. Su participación en el exitoso programa también le permitió establecer un vínculo profesional con María Herminia, quien volvió a convocarlo para trabajar en diferentes unitarios y producciones televisivas.

Llegada su adultez, logró consolidarse como uno de los actores más convocados para las ficciones. Entre sus trabajos se encuentran Los especiales de ATC, Pestalozzi, Ella contra mí, Chance, Chispiluz, María, María y María, Marie Galante, El club de los baby sitters, Compromiso, El árbol azul, Socorro, quinto año, Sin condena y Libertad condicionada.

Gabriel González Abat en el papel de Canuto en Señorita Maestra

También integró los elencos de Pelear por la vida, Corazón de tiza, Las 24 horas, Pelito, Sin querer queriendo, Soy Gina, La estación de Landriscina, Mesa de noticias, De fulanas y menganas, Sex a pilas y el unitario Jettatore, entre otras producciones.

Su recorrido artístico también incluyó participaciones en películas reconocidas del cine nacional. Formó parte de La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, además de Los chicos de la guerra, de Bebe Kamín; Mingo y Aníbal contra los fantasmas, de Enrique Carreras; Tacos altos, de Sergio Renán; Los insomnes, de Carlos Orgambide; y Sin reserva, de Eduardo Spagnuolo. En teatro, uno de sus trabajos fue Flores blancas para Telma, una obra escrita y dirigida por Leonardo Abremón que se presentó en el Teatro El Vitral.