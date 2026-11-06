El duro descargo de Alex Caniggia contra Mariana Nannis por sus dichos clasistas contra Melody Luz: “Sos una rata de alcantarilla”

La interna familiar de los Caniggia sumó un nuevo capítulo después de que Mariana Nannis realizara una serie de comentarios despectivos sobre Melody Luz, pareja de su hijo Alex y madre de su nieta Venezia. Las declaraciones de la mediática durante una entrevista en El Ejército de la Mañana (Bondi Live) provocaron una fuerte reacción del influencer, quien decidió responder públicamente a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

Visiblemente enojado, Alex Caniggia cuestionó las palabras de su madre y aseguró que el vínculo entre ambos está completamente terminado. “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años? Que encima es tu nieta, una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”, comenzó el mediático.

“Pero qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es de la mentalidad. ¿Quién cree que un barrio determina el valor de una persona? Por eso, gente, no todos los vínculos familiares merecen conservarse. Por ejemplo, en mi caso, mi madre para mí ya no existe. Esto ya lo dije anteriormente. Pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar. No existe aún más”, continuó.

Alex Caniggia también cuestionó el trato que tendría Mariana Nannis con su hermana, Charlotte, la única del clan que aún tenía comunicación diaria con ella (Foto: Instagram @mariananannis_)

Durante su descargo, Alex también cuestionó el rol de Nannis como madre y abuela, al considerar que sus comentarios afectaron a las personas más importantes de su vida. “Y esta persona, este sujeto... mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi hija, con mi familia, lo más importante que tengo yo en mi vida, mi hija y mi mujer, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija”, manifestó.

El influencer hizo referencia a los cuestionamientos que su madre también habría realizado sobre Charlotte Caniggia, a quien defendió durante el video. “Una vergüenza, una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel. ¿Dónde la viste, una madre hablando así de una hija?”, lanzó.

Finalmente, cerró su mensaje con durísimas palabras dirigidas a Nannis: “Humillar a una hija no te hace superior. Te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza. Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí eso es una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”.

Qué dijo Mariana Nannis sobre Melody Luz que provocó el enojo de Alex Caniggia

El comentario despectivo de Mariana Nannis sobre Melody Luz

La polémica comenzó durante una entrevista que Mariana Nannis concedió al programa El Ejército de la Mañana, donde conversó con Santiago Riva Roy, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno sobre sus conflictos familiares.

En medio del intercambio, Riva Roy le preguntó si había discriminado a su nieta por sus orígenes y por el lugar de nacimiento de Melody Luz. Su respuesta generó sorpresa entre los integrantes del ciclo. “No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”, expresó Nannis.

Ante la repercusión de sus palabras, el periodista intentó determinar si estaba haciendo referencia directamente a la bailarina. Sin embargo, la mediática evitó aclararlo y sostuvo: “Vos estás hablando, yo no. Yo digo que la cigüeña tira a cada uno donde lo tira”.