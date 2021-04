Murió Adam Perkins, influencer y estrella de Tik Tok, a los 24 años

La joven estrella viral de Tik Tok, Adam Perkins, murió el domingo a sus 24 años. La triste noticia fue confirmada hoy por su gemelo, Patrik, quien también es una figura de las redes sociales. Con gran dolor contó que perdió a “su mejor amigo” y aunque prefirió no revelar las causas de muerte, aseguró que el vida de su hermano fue “trágicamente truncada”.

“Mi hermano, Adam Perkins, falleció el fin de semana. Ni siquiera puedo expresar con palabras lo que esta pérdida significa para mí. A menudo me preguntan: ‘¿Qué se siente tener un gemelo?’, y mi respuesta suele ser: ‘¿Qué se siente no tener al hermano gemelo?’”, escribió Patrick Perkins.

Los hermanos gemelos Perkins alcanzaron gran fama en las redes sociales y se convirtieron en estrellas virales desde 2015 Instagram: @lil_blizzard

El influencer explicó que ser gemelo es una parte central de su identidad y que es todo lo que conoce. “Intento encontrar las palabras para poder explicar cómo será vivir sin mi hermano”, expresó. También informó que lanzará el álbum Latch Relay, un vinilo de edición limitada en honor a la incipiente carrera musical que había iniciado su hermano.

“Un sello que buscará cumplir su destino musical que fue trágicamente truncado. Te amo, mi mejor amigo Adam. 1997-para siempre”, finalizó. Recordemos que los hermanos Perkins crecieron en el auge de Vine, la red social donde sus videos cortos acumularon millones de vistas; luego se pasaron a TikTok y continuaron generando contenidos virales allí.

Patrik Perkins publicó un conmovedor posteo para despedirse de su hermano, Adam, quien murió a sus 24 años Instagram @lil_blizzard

En 2015, Adam alcanzó la fama por su video “Welcome to Chili’s”, y estudió composición musical en la Universidad de Nueva York, donde pudo dejar fluir su talento artístico. Patrik hizo varias publicaciones para homenajearlo y escribió: “En este momento de duelo, me reconforta saber a cuántas personas él tocó. El ser humano más amable del mundo. Era un genio mucho más allá de su tiempo”.

LA NACION