Este martes, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Camila Perissé a los 70 años. La actriz y exvedette estaba internada en el Hospital Español y padecía de neumonía, causa que la condujo a este final. Julio Fernández, esposo de la estrella teatral, confirmó su deceso con un comunicado especial y, más tarde, mediante las redes sociales reveló cuál fue el último deseo de su esposa.

“Su cerebro ya no responde”, contó hace cinco días Julio con congoja y, rápidamente, las alarmas se encendieron en cuanto al estado de salud de la actriz. Ella no atravesaba su mejor momento económico y sufría de carencias, algo que plasmó en el mensaje reciente que publicó en su cuenta de Facebook el esposo de Perissé.

El desesperado pedido de Julio Fernández, viudo de Camila Perissé (Fuente: Instagram/@camilaperissé)

“Quiero informarles a todos los que han querido y respetado a mi compañera, a mi amiga, a mi amor, que ya se fue, que ya está caminando por la calle Corrientes. Necesito ayuda, por favor, me pidió cremarla y llevarla a su Mar del Plata y ni siquiera tengo para comer”, expresó Julio. Luego de esta solicitud, agregó los datos de su cuenta bancaria para recibir los fondos en calidad de donación y así trasladar los restos hacia La Feliz.

Lo cierto es que las respuestas positivas no tardaron en llegar, por lo que de inmediato respondió a los usuarios: “Gracias por todos los mensajes de cariño y apoyo. Los llamaré. Ustedes fueron nuestro apoyo y nunca me olvidaré. Qué estén bien”.

Camila transitó su último tiempo con diferentes complicaciones de salud, desde el principio de Alzheimer hasta continuas internaciones en Mar del Plata y Buenos Aires. Incluso, el pesar económico también fue algo que afectó directamente a la estrella que debutó en los 70. Cobraba la jubilación mínima y en diferentes ocasiones había manifestado que el dinero no le alcanzaba.

Es por esta razón que su esposo, quien era su sostén y que se encontraba sin trabajo al momento de ser ingresada en el hospital, realizó un desesperado pedido a toda la comunidad y a quienes, con memoria recordaban y tenían afecto por Perissé, con el fin de cumplir el deseo de la actriz de descansar en paz en su ciudad natal.

La trayectoria de Camila Perissé en el teatro y la televisión

Camila Perissé fue un ícono de los 80 y 90. En un principio, tuvo que cambiar su apellido cuando se hizo famosa. El real era Porro, pero lo cambió por el de su madre para no generar polémica. Desde chica tenía afición por el mundo artístico que la condujo a los 15 años a convertirse en profesora de danzas nativas. A poco de iniciar su adolescencia, se formó junto a Carlos Gandolfo, Julio Ordano y Hedy Crilla, y debutó bajo la dirección de esta última en 1976 con Despertar de primavera.

Fresca y versátil, Camila Perissé irrumpió en el mundo del espectáculo y se convirtió en poco tiempo en una de las figuras más convocadas

Lo cierto es que su nombre resonó con altura en 1981 con la obra de Mario Vargas Llosa, La señorita de Tacna. Allí, en plena dictadura militar, Perissé se arriesgó a un desnudo total en escena, aunque siempre de espaldas.

En una entrevista para LA NACION en 2013, se sinceró: “Nunca fui vedette, sino que trabajé de vedette y para mí fue como hacer un personaje más. Lo gracioso es que la gente veía en mí algo que yo no era. Por eso siempre digo que los que me conocieron por mi cu*** me adoraron y los que me conocieron por mi cabeza me temieron”.

Vivió en el exilio, superó la adicción a las drogas, trabajó con Juan Carlos Calabró, Tato Bores, Mario Sánchez, Ricardo Darín y en 2018 intentó volver con la obra Extinguidas, junto a otras actrices de su época.

Camila Perissé padecía diferentes problemas de salud y atravesaba una dura situación económica

La última gran aparición pública de Perissé fue en el programa Quién quiere ser millonario (Telefe), más dedicado a contar historias de vida con gran carga emotiva que a premiar el conocimiento con una recompensa en dinero. Pero logró las dos cosas: revivir su carrera y su presencia ante el público y llevarse 180.000 pesos por responder bien varias de las preguntas del ciclo.

