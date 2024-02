escuchar

En noviembre de 2020, Cande Tinelli y Coti Sorokin gritaron su amor públicamente; y cuatro años más tarde -tras varias idas y vueltas-, se unieron en matrimonio en una idílica celebración con más de 400 invitados, donde los novios festejaron con sus seres queridos. Pese a la gran felicidad de la pareja, los rumores acerca de la unión civil cubrieron con un manto de sospechas al evento, y fue la flamante novia quien decidió poner fin a las especulaciones.

El casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin fue el 24 de febrero del 2024 VERÓNICA RUIZ

“No hubo unión civil. No pasaron por el registro civil, no pasaron por la iglesia. No hubo ni rabino ni sacerdote. O sea que es una fiesta de casamiento, no un casamiento”, aseguró Susana Rocasalvo en su ciclo Implacables (El Nueve), el sábado por la tarde, al momento que la pareja esperaba por a los invitados, en una exclusiva estancia a 82 kilómetros de Buenos Aires.

Tras la celebración, y la calma luego de una gran fiesta, la información brindada por la conductora llegó a los oídos de la flamante novia, y no dudó en responderle. “Dijeron que no se habían casado Coti y Cande”, fueron las palabras de Ángel de Brito en LAM (América) al recoger el guante sobre la declaración de su colega, al contar con la versión oficial del asunto.

“Pasa esto con varios programas y con los noticieros, no solo con los programas de chimentos: que si no lo ven, no lo creen. Y hoy le pregunté a Cande y me dijo que sí, que obvio que se habían casado”, argumentó el conductor. Mientras tanto, Yanina Latorre y Marcela Feudale como invitadas a la fiesta, desmintieron que no haya habido una unión civil, al haber sido testigos de la presencia de la jueza de paz, quien oficializó el casamiento.

Cande Tinelli mostró su libreta de casamiento para demostrar que tuvo una unión civil (Captura video)

Acto seguido, De Brito leyó el mensaje que recibió por parte de Cande Tinelli. “Estoy casada real, de mentira las bo…. No sé qué dicen a veces, y qué al pedo que están, por el amor de Dios. Semejante fiesta para casarnos en joda”, aseguró y no dudó en adjuntar, junto a la conversación, una imagen de la libreta de familia que se le asigna a la pareja que contrae matrimonio.

Cande Tinelli y su vestido soñado

Tras meses de preparación, el sábado 24 febrero, Cande Tinelli lució su tan esperado vestido de novia. Diseñado y realizado por Gustavo Pucheta y Fabián Paz, la joven de 33 años siguió la tradición de lucir un atuendo blanco frente al altar.

El casamiento de Cande Tinelli con Coti Sorokin Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Pero como gran amante de la moda, eligió un osado diseño de dos piezas, que dejó al descubierto algunos de sus tatuajes. Se trató de un vestido con transparencias, diversas texturas y bordados con cristales y piedras, realizado con un corset y una falda, desde donde se desprendían los ocho metros de cola. En la parte superior lució una tolera del mismo género, con cuello y mangas largas. Terminó su look con un peinado recogido de un rodete bajo, desde donde salía el tradicional velo.