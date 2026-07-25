Murió Chuck Russell, el director de La máscara: “Fue un privilegio trabajar con él”, dijo Jim Carrey

El director de cine Chuck Russell, responsables de películas como La máscara (1994) y Pesadilla en lo profundo de la noche 3: Guerreros del sueño, falleció el miércoles último, a los 74 años. Según informaron portales como Variety y TMZ, fueron bomberos los que acudieron a su domicilio en San Diego, luego de un llamado que recibieron.

Russell comenzó escribiendo guiones y trabajando como jefe de producción y asistente de dirección en películas independientes. Conoció a Frank Darabont mientras trabajaba como productor ejecutivo en Hell Night y posteriormente colaboró ​​con él.

Escribió el guion de Dreamscape, protagonizada por Dennis Quaid y dirigida por Joseph Ruben. Más tarde, debutó como director con Pesadilla en Elm Street 3, película que revitalizó la franquicia que se centra en el Freddy Krueger y superó en recaudación a las dos primeras entregas de la saga, además de impulsar la carrera de Patricia Arquette. Más tarde, dirigió la aclamada nueva versión de La mancha voraz.

Ya consolidado en su oficio, con La máscara tuvo dos grandes aciertos que influyeron en la carrera de sus protagonistas. La película impulso la proyección de Cameron Diaz, ya que ese fue su debut cinematográfico y terminó de convertir a Jim Carrey en una gran estrella de la comedia llevada a la pantalla grande.

A propósito de su partida, Carrey escribió: “Considero un privilegio haber trabajado con Chuck Russell, quien durante el rodaje de La máscara creó una atmósfera exuberante, infantil, de asombro y camaradería en el set. Todo el elenco y el equipo se sintieron conmovidos e inspirados por su jovialidad. Todos hemos sido bendecidos durante muchos años por ese momento tan especial e imperecedero. Considero La máscara una de las joyas de mi vida creativa. Gracias, Chuck”.

Las siguientes películas de Russell fueron Eraser, con Arnold Schwarzenegger, y El Rey Escorpión, el primer papel protagónico de Dwayne Johnson.

Tras varios años sin entrar a los set de filmación, Russell regresó para dirigir I Am Wrath con John Travolta, la película de acción y aventuras India Junglee y Paradise City con Bruce Willis y Travolta.

En 2024, dirigió una nueva versión de Witchboard: “Tenemos que humanizar estas historias, ya sean de acción, comedia o drama. Hay que meterse en la piel de los actores. Hay que plasmar su verdadera personalidad en sus interpretaciones”, contó a Variety en la promoción de este título. Y en otras entrevistas se refirió a las remakes: “No hago remakes literales. Es un tipo de cine válido. Tomo el recuerdo, la resonancia de la cultura pop, así es como lo veo, donde ya hay una anticipación con el título. No vuelvo atrás pero investigo mucho. Tanto en la saga de Elm Street como en Witchboard quise dramatizar ese momento de la vida en el que te enfrentas a un mal que jamás imaginaste que pudiera ser real, y cómo cada uno de nosotros tiene un héroe interior que puede surgir en un caso así. Creo que eso es fascinante".