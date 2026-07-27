Murió Duilio, el hermano de Nicolás Cabré: el conmovedor mensaje del actor

Este domingo, Nicolás Cabré confirmó el fallecimiento de Duilio, su hermano. A través de un mensaje en redes sociales, el actor despidió su ser querido, que tenía un perfil bajo y se conocía muy poco de su vida.

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”, expresó Cabré, quien acompañó el texto con una foto junto a Duilio. Hasta el momento se desconoce el motivo de su fallecimiento.

El comunicado de Nicolás Cabré

En esa misma línea, el reconocido actor lamentó la pérdida de su ser querido, de quien se conocía que trabajaba de taxista. “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, manifestó.

De esta forma, el actor despidió a su hermano, que era un año y ocho meses mayor que él. Esta despedida se sumó a otra reciente como fue la de su madre, Cristina Birckenstaedt, que murió en junio de 2025.

Duilio Cabré falleció a los 48 años

A raíz de esta noticia que conmocionó a Cabré y a su círculo íntimo, la función teatral de este domingo de Ni Media Palabra, que protagoniza junto a Mariano Martínez, quedó suspendida, a la espera de su reprogramación.