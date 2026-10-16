Murió el cantante cordobés Marcelo Decall a los 64 años

Una triste noticia sacudió en las últimas horas al mundo de la música. A los 64 años murió Marcelo Decall, referente del rock cordobés y fundador de la banda Pasaporte. El cantante falleció el jueves 15 de octubre en el Instituto Modelo de Rehabilitación de la ciudad de Unquillo, donde estaba internado producto de un accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió meses atrás. La noticia fue confirmada por su familia y el Instituto Nacional de la Música.

El músico cordobés Marcelo Decall falleció el 15 de octubre a los 64 años; meses atrás había sufrido un ACV (Foto: Instagram)

Decall atravesaba desde hacía varios meses un delicado estado de salud como consecuencia de un ACV. Estuvo internado en el hospital Tránsito Cáceres de Allende, también en el centro de rehabilitación Vida Plena de Argüello y, finalmente, fue derivado al Instituto Modelo de Rehabilitación de Unquillo, donde falleció. Su cuñado, Pepe Angonoa, le confirmó la triste noticia al medio cordobés La Voz y desde el Instituto Nacional de la Música compartieron un sentido posteo en las redes sociales para recordarlo. “Despedimos a Marcelo Decall, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades y seres queridos en este momento”, escribieron y recordaron su extensa trayectoria.

La despedida del Instituto Nacional de la Música para Marcelo Decall (Foto: Instagram @inamuargentina)

Con más de 50 años de trayectoria, el intérprete nacido en el barrio de Alta Córdoba se inició en la música en la década del 70, compartiendo escenarios con los grupos Aporiro y Almavelero, y realizó una presentación en el festival La Falda Rock. En 1984, fundó junto a su hermano Alan la banda Pasaporte, que al año siguiente fue reconocida como grupo revelación en el festival Chateau Rock. En 1986 lanzaron su primer disco, Fuerzas del interior, seguido por Estímulo en 1987, Canciones simples, en 1989, con el que recorrieron el norte del país y también Bolivia, y Posa Banana en 1994.

En 1984, Decall fundó el grupo pop Pasaporte, con el que lanzó los discos Fuerzas del interior, Estímulo y Canciones simples (Foto: Instagram)

Pasó parte de su vida en México, país al que se mudó tras la crisis del 2001, y en 2013, ya en Córdoba, volvió a reunirse con su grupo.

La noticia de su fallecimiento generó una profunda tristeza entre su público, quien lo despidió con sentidos mensajes. “Descansa en paz, maestro”; “Un crack, fuerte abrazo a su familia” y “Qué tristeza. No lo puedo creer que te fueras así, Marce. Que en paz descanses” fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la publicación.