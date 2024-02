escuchar

Este domingo, Celeste Cid compartió en sus redes sociales un desgarrador posteo tras comunicar la muerte de su papá, Aníbal. “Que vueles muy alto, papi”, empezó la carta que le dedicó la actriz junto a varias imágenes de ella con su padre, donde se puede ver también una foto en la cama de un hospital, de la mano.

“Seguro ya andes charlando con todo el mundo por ahí, ayudando a quien necesite, y a quien no también. Nos faltaron algunos abrazos... pero tuviste otras maneras de llegar y dejarnos lo importante: la vida dura un ratito, y si no hay amor no hay nada”, siguió.

El desgarrador adiós de Celeste Cid a su papá

Y frente a sus casi 3 millones de seguidores, cerró: “El amor como punto de contacto más íntimo, más escondido, más vulnerable. No hay más que eso, cada vez que te extrañe te voy a buscar ahí”.

Junto a la carta, la actriz compartió más de una foto e incluso subió un video de su papá, donde se lo puede ver en primer plano hablando de sus hijos y riendo sobre las reflexiones que hace ahí.

En las fotos se puede observar a Celeste de chiquita, junto a su papá. Primero a upa de él junto a un caballo y luego una de más chiquitos aún, cuando la actriz era bebé. En el carrusel está también la foto en la clínica, el video del padre, y cierra el álbum con un atardecer en la playa.

Celeste Cid compartió varias imágenes de su infancia junto a su papá

Celeste Cid, de chiquita, con su papá

La foto con la que cerró el álbum y la carta de despedida a su papá

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de apoyo y comentarios. Entre ellos, el que más se destaca es el de su exnovio y padre de su hijo André, Emmanuel Horvilleur, quien le puso un corazón y una estrella. También las actrices Natalia Oreiro, Marcela Kloosterboer, Nancy Dupláa y Agustina Cherri, entre otras, le dejaron mensajes de aliento.

El cumple de 40 años de Celeste Cid

El pasado 19 de enero, la actriz celebró su cumpleaños número 40 junto a amigos y compartió parte de los festejos en sus redes sociales. Allí se la pudo ver muy sonriente, rodeada de amigos cercanos, en un día de pleno verano en Buenos Aires. En el álbum de fotos se puede observar que jugaron a las cartas y disfrutaron de estar en la pileta y al aire libre.

Celeste Cid cumplió 40 años y realizó un íntimo festejo con sus amigos (Foto: Instagram @mcelestia)

La torta, en tanto, no pasó inadvertida. Se trató de una layer cake, cubierta con buttercream, con unas delicadas y divertidas decoraciones hechas con manga pastelera. Había desde un arcoiris, hasta nubes, flores, hojas y hasta el número “40″, dibujados en distintos colores.

“Era re linda la torta y se nos cayó”, reconoció la actriz en un video que subió a Instagram y mostró que el pastel tenía unas pequeñas abolladuras, aunque nada empañó el gran festejo.