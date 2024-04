Tiene 40 años. Es hijo de un reconocido actor, triunfa en España y Brasil y habla de su gran amor: “Totalmente enamorado”

Escuchar

A los casi 41 (los cumple el 14 de abril), Michel Noher logró consolidarse por sus trabajos como actor no sólo en nuestro país, sino también en España y Brasil. Aún conserva esa mirada pícara del chico que se crio en Bariloche, lejos del ruido de la gran ciudad. La distancia que parece poner en los primeros minutos de la charla, y que se irá desvaneciendo a medida que corre el reloj, tiene un poco que ver con el encanto que encuentra en el anonimato. “Siento que cuando la vida personal se expone, el actor empieza a tener un bagaje que en vez de ver al personaje que hace ves al ‘hijo de…’ o ‘la pareja de…’. Me es gratificante cuando surge algo del desconocimiento y me eligen para un laburo porque es por mi trabajo y no por conveniencia”, confiesa. Es hijo del actor Jean Pierre Noher y de la licenciada en Educación Patricia Saltzman, quienes se separaron cuando Michel era muy chico. Entonces, él y su madre se instalaron en Bariloche, ciudad en la que vivió hasta que terminó el secundario y regresó a Buenos Aires a estudiar dirección en la FUC (Universidad del Cine).

–Cuando volviste a Buenos Aires vivías con tu papá. ¿Fue su influencia la que te hizo inclinarte por la actuación?

–Cuando terminé el secundario no me animaba a ser actor, estudié dirección, pero había un deseo grande de actuar y de ir por un carril distinto al de mi viejo. Hice un seminario intensivo de actuación en Humahuaca y ahí me di cuenta de que esa era mi pasión primaria.

Un viaje como mochilero a Brasil lo conectó con un país del que se enamoró. Apenas regresó comenzó a estudiar portugués y, años después, logró trabajar en algunas producciones de ese país. “Justo mi papá empezó hacer cosas allá y aproveché. Empecé a tirar fotos, hacer castings y se dio”. En Brasil participó de varias producciones, como El negocio, Siete vidas y Partes de mí. También trabajó en Hollywood con la película And Soon the Darkness, dirigida por Marcos Efron y protagonizada por Amber Heard, y en 2020 debutó en España con la serie La unidad, que este año estrenó su tercera temporada por HBO y en la comedia romántica Si lo hubiera sabido, de Netflix. Este 2024 estrenará la serie La mente del poder (donde comparte cartel con Diego Velázquez y Mike Amigorena), la segunda temporada de Limbo e Impuros, la producción brasileña que ya va por su quinta temporada.

–Hablás portugués e inglés y quiero imaginar que también francés siendo hijo de Jean Pierre…

–No. [Se ríe]. Cero cultura francesa. Todos mis primos fueron al Liceo Francés, pero como yo me crie en Bariloche, no. Después, cuando empecé a estudiar portugués, intenté con el francés, pero por la raíz latina de los dos idiomas se me complicaba.

–¿Pensaste en instalarte afuera en algún momento?

–Sí y no. Sí, por una cuestión de contexto, concreta y evidente de lo que estamos atravesando en nuestro país. Y por otro lado no porque Antón (su hijo de 7 años, fruto de su relación con Celeste Cid) vive acá. Entonces es imposible.

–¿Extrañás tu vida en Bariloche?

–La verdad es que no porque allá no puedo desarrollar mi trabajo. Disfruto un montón cada vez que voy, me encanta, mi madre está allá y amo todo.

–¿Sentís que sos pragmático con las emociones?

–Creo que sí, lo intento al menos. Una vez un primo me dijo: “La cantidad de veces que me enojé porque no me invitaron a fiestas a las que no quería ir...”. Me parece una pérdida de energía innecesaria enroscarse en cosas o emociones que no te conducen a nada.

Un poco de eso trata Pequeños grandes momentos, la obra que Michel estrenará el 15 de abril junto con Tomás Fonzi, Sabrina Garciarena y Malena Sánchez, una comedia dramática basada en la popular se rie Tiny Little Things que fue aclamada en Broadway.

–¿Cuáles son tus grandes pequeños momentos?

–Aprendí que siempre es el presente. El otro día comía con mi hijo y le contaba de la obra que estamos por estrenar y justamente le decía que ese instante que estábamos viviendo, charlando, bajo un techo, con comida, con salud era un pequeño gran momento. La experiencia te enseña a disfrutar de esos pequeños momentos.

¿OTRO ACTOR EN LA FAMILIA NOHER?

–Cuando hablás de tu hijo, te transformás. ¿Qué te enseña Antón?

–¡Uf, todo! Uno se ve mucho a través de los hijos. Me interpela, aprendí a descubrir cosas mías en él, pero al mismo tiempo es otro ser, con otra mirada. Ser padre y asumir ese rol te da un norte muy claro. Además, Antón es muy gracioso. Ahora está copado con el piano, le gusta dibujar, es creativo… Se viene un actor inevitablemente. Me alucina cómo maneja la ironía. Estoy totalmente enamorado de mi hijo.

Tras la separación de Celeste Cid hace unos cinco años, Michel volvió a apostar al amor con la periodista y especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles Valentina Sarsur, con quien sale desde hace un año. “Es la primera vez que le presento alguien a Antón y el enano está chocho, me la hace fácil. La pasamos muy bien cuando estamos los tres juntos, hace poco viajamos al Sur a visitar a mi mamá y la pasamos bárbaro”, confiesa con cierta incomodidad a la hora de hablar de su vida privada.

–¿Te gusta que Antón viva un poco de esa infancia que vos tuviste en el Sur?

–Lo que pasa es que Bariloche ahora no es como cuando yo era chico. Iba al colegio y caminaba por un sendero de montaña, salía con mis amigos en bicicleta, a potrear, vagueaba muchísimo. Eso es hermoso porque te da una independencia y una autonomía que te permite moverte después de otra manera.

–Y en tu tiempo libre, ¿qué hacés?

–Leo, entreno físicamente porque me gusta y me hace bien, medito desde que tengo 19 años y me entretengo haciendo cosas en casa. Arreglo cositas acá y allá y si no lo sé hacer, busco tutoriales en Youtube. Me gusta afrontar esos pequeños grandes desafíos porque cuando lo lograste, te sentís pletórico, es una ola de endorfina.

